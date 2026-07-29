意花園(Crescendo)項目是由長江實業地產發展的洋房樓盤，位於新界元朗牛潭尾新潭路75號，共提供67幢洋房。

洋房實用面積則由1,476至2,369平方呎，戶戶擁有獨立門牌 (佛洛斯大道1至22號、洛蔓大道1至39號及米萊諾大道1至17號) 及附設私家花園、天台，部份房間更連接大平台。空間佈局則有五種設計。發展商分別以精英屋(Elite Jasmine)、名士屋(Master Orchid)、董事屋 (Director Rose)、主席屋 (President Lily)及大亨屋 (Tycoon Violet)為洋房命名。

配套設施方面，項目設有實用面積約16,511.5平方呎之歐洲度假酒店式住客會所｢Club Crescendo｣，另有面積約48,636.2平方呎之6大庭園，提供約65,000平方呎享樂空間，包括一條長約358米的緩跑徑。而庭園分為6大主題，以意大利5大名城6個花園為藍本 (包括：Giardino Sigurta, Giardino Bardini, Giardino Cervara, Giardino Sempione, Giardino Montanelli及Giardino Borghese)，洋溢現代意國風格及情調。同時屋苑設有長約108米的林蔭大道和3條私家路，住戶可直達此6個藝術庭園及住客會所。