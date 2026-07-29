領展房產基金(0823)租金收入穩固 股息吸引具防守力

雖然如此，但香港零售組合出租率維持在97.8% 的高水平，商戶銷售額同比跌幅收窄至-1.0%，餐飲類更錄得正增長。非香港市場方面，新加坡及澳洲零售物業續租租金調整率分別為+12.3%及+16.5%，可部分抵銷香港租金壓力。

雖然2025/26財年全年業績截至2026年3月31日計有點下跌，淨物業收下跌3.7%至102.30億港元，可分派收入下跌6.40%。收入下跌主要因為香港零售部分年內租金調整率為負8.2%。香港及內地續租租金調整率均為負值。

領展房產基金(0823)是亞洲最大型的房地產投資信託基金(REIT)之一，物業組合涵蓋香港、內地、新加坡及澳洲的零售、停車場及辦公大樓資產。截至2026年3月，投資組合總估值約2,160億港元。

在現時港股投資氣氛未明朗下，集團的穩定收入及高股息率相對吸引，以2026財年每基金單位分派2.54港元計算，現價股息率約6.4%，高於美國十年期國債收益率及大部分港股藍籌，對追求被動收入的投資者具吸引力。

此外，領展已於2026年7月起啟動單位回購，並出售悉尼100 Market Street及新加坡Thomson Plaza合共套現約27億港元，理論上可回購最多2.6% 已發行股份。據中信里昂估算，相關資金合計可支持約5.3個月的回購，對單位價格提供顯著支撐。

再者，集團正加速剝離非核心資產。領展於2026年7月21日以2.259億澳元出售悉尼100 Market Street商廈50%權益，作價相當於6.5%淨收入收益率，較2019年收購時淨收入增加27%。公司計劃加大力度出售約100億至200億港元的非核心資產，回收資本用於回購及重新投資亞太區核心零售物業。