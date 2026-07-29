中東局勢持續緊張 短炒做好風險管理

大市接近7月份之尾聲，而直到執筆一刻止計，本月之形態仍暫屬先低而後高。恒指暫時由2日之低位22953點升至28日之高位25440點。即月內之波幅已再擴闊至2487點，以2487點之波幅計實已不算少，加上本月恒指高低位之距離已符合慣性之要求。故在本月餘下之交易日，即使大市能再往上創月內之新高，惟亦不會帶來太大之刺激。況且，近期大市之成交金額已開始萎縮。在動力不配之下，大市之升勢該會漸受規限。從技術上看，祇要恒指能持續穩守於25000點之上，大市確有機會往上尋頂。但相對月內大市之升勢計，祇屬錦上添花而已。嚴格而言，7月份之大市能否續創新高已非重點，因目前較值得關注的是8月份之市勢能否再持續推升？