AI的主場，原來在熱線收工後？

深夜12點，忽然想起要續車牌，或者突然發現一封看不太明白的保險信，寫着7天內要確認改動。可惜熱線收了工，網頁又寫滿密密麻麻、像外星文的術語，你現在想知道下一步要點做，是不是會先打開AI？

Google在7月23日發表首份AI & Economy ATLAS報告，分析約1,500萬次來自Gemini App、AI Mode和Gemini API的去識別化互動。當中逾86%聊天式AI對話在工作以外發生，不過抽樣並不包括Workspace、企業版和AI Overviews，不能當成所有AI使用的全貌。

另一組數據更有意思，研究將美國用戶的AI對話量，跟居民花在各類活動的時間比較，結果發現政府服務及公民程序在AI對話中所佔比例，相對居民實際花費時間的比例高近20倍，專業及個人服務高逾7倍，購物決策亦接近3倍。換句話說，在這份研究中，事情愈麻煩，相關AI查詢的比例似乎愈高。