香港金融業的未來必修課

當今世上幾多人已被一大堆科技術語弄得一頭霧水，每粒字都讀得懂，實一知半解，膽粗粗學人講「量子科技」，實在自覺不自量力。然而，根據金管局剛發表的《香港銀行業量子準備度白皮書》所首度公布量子準備度指數的首個評分，以10分為滿分，香港銀行業得分為2.3分，反映銀行業在量子技術的部署處於初步階段，距離全面到位實戰仍有漫漫長路，急須為未來量子時代建立基礎。

簡單而言，「量子準備度」是指一個機構、行業或地區，為迎接量子時代來臨，在技術、策略、人才與風險管理上的綜合應對能力。調查數據更具體勾勒出業界現狀：約68%受訪銀行已具備基本認知，甚至進入試行階段，但仍有近三分之一銀行完全未起步；換言之，香港金融界對量子機遇與威脅「知多行少」，尤其在網絡安全防線上的準備明顯不足。