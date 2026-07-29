香港金融業的未來必修課

當今世上幾多人已被一大堆科技術語弄得一頭霧水，每粒字都讀得懂，實一知半解，膽粗粗學人講「量子科技」，實在自覺不自量力。然而，根據金管局剛發表的《香港銀行業量子準備度白皮書》所首度公布量子準備度指數的首個評分，以10分為滿分，香港銀行業得分為2.3分，反映銀行業在量子技術的部署處於初步階段，距離全面到位實戰仍有漫漫長路，急須為未來量子時代建立基礎。
簡單而言，「量子準備度」是指一個機構、行業或地區，為迎接量子時代來臨，在技術、策略、人才與風險管理上的綜合應對能力。調查數據更具體勾勒出業界現狀：約68%受訪銀行已具備基本認知，甚至進入試行階段，但仍有近三分之一銀行完全未起步；換言之，香港金融界對量子機遇與威脅「知多行少」，尤其在網絡安全防線上的準備明顯不足。
要提升量子準備度，香港銀行業必須從三方面著手。首先是「認知先行」。金管局已帶頭提升董事會層面的關注——約半數受訪銀行曾於董事會討論量子應用，這正是由上而下推動變革的關鍵。
其次是「基建與工具」。金管局宣布與科技大學及業界合作，開發後量子密碼學工具，正是針對最脆弱的加密環節。銀行應積極採用這些新標準，逐步替換現有密碼系統，並模擬量子攻擊測試防禦力，避免「今天加密、明天破解」的危機。同時，可探索量子計算在投資組合優化、欺詐偵測等領域的試驗項目，累積實戰經驗。
最後是「生態協作」。量子技術牽涉跨學科知識，單靠個別銀行難以負擔。金管局計劃促進業界交流，正好搭建共享平台，讓銀行分擔研發成本、交換威脅情報，甚至聯合制定過渡路線圖。
香港作為國際金融中心，對新技術的敏感度本是強項。量子計算雖仍在早期，但其顛覆力不容忽視。反之，若現在積極投入，提升量子準備度，便能化被動為主動，在新時代搶佔先機。金管局的白皮書不是終點，而是起跑的槍聲。接下來，考驗的是整個金融生態的決心與執行力。