低碳城市由「青訓」做起

在剛落幕的2026年世界盃，西班牙擊敗衛冕的阿根廷，捧走大力神盃。西班牙超新星拉明耶馬的驚艷表現，以及古古列拿的穩健發揮固然搶眼，但真正撐起這支國家隊的，從來不是某位球星，而是他們聞名遐邇的青訓系統。這套系以「極致傳控」（Tiki-Taka）為核心，著重戰術紀律與團隊配合，向國家隊源源不絕地輸送人才。
有趣的是，這份「青訓思維」並不限於足球場上。西班牙早早看準自身日照長、風力足的天然優勢，戰略性部署發展太陽能及風能，如今可再生能源已佔全國電網電量超過一半！當較早前中東戰火引發全球能源震盪的時候，西班牙卻是歐洲受衝擊最輕的國家之一，充分體現出能源自主的韌性。再進一步，今年六月西班牙成功測試全球首座大型100% 綠氫引擎，直接以氫燃料發電並接入電網。這項突破不僅是技術里程碑，更預示氫能時代加速到來。
西班牙的經驗讓我深思：能源轉型與足球發展一樣，要走得遠、走得穩，必須從「青訓」做起，而教育正是新能源青訓的重要一環。
今年，煤氣公司夥拍機電青少年大使計劃，首次舉辦「煤氣綠火焰『氫』造城市設計比賽」。這場歷時大半年的「氫能青訓」自年初拉開序幕，吸引近60間小學派隊參加。同學們在實驗工作坊中動手嘗試「水電解」實驗製造氫氣；又走出課室，參觀煤氣公司總部的電動車氫能充電系統，以及機電署總部的氫燃料電池洗街車，實地了解氫能的日常應用。
七月中旬決賽，筆者以評判身份參與其中。看到同學們用模型建構出涵蓋機場、商廈及主題樂園的未來氫能城市，那份創意與對能源應用的理解，就像拉明耶馬在禁區內的扭球般令人眼前一亮。這正是STEAM教育「活學活用」的最好示範。
綠色轉型，從來不是一代人的事。政府已發表《香港氫能發展策略》，煤氣公司亦正積極推展將軍澳堆填區的綠氫項目;當硬件逐步就緒，軟件和人才亦得跟上。煤氣綠火焰計劃除了年度旗艦活動之外，常規的「煤氣綠火焰能源科學家計劃」也將於新學年展開新一屆招募。歡迎全港小學報名參與，費用全免，有興趣的老師或校長可瀏覽煤氣公司官方網站[PK1] 了解詳情。
願這束綠色火焰，照亮更多校園，讓更多學生在課堂以外，獲得有趣又實用的新能源與環保教學支援，這才是城市低碳轉型最紮實的青訓。
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