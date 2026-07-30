低碳城市由「青訓」做起

比賽冠軍由聖類斯中學（小學部）奪得；隊伍構思創新方案，將氫能應用於主題樂園，以驅動園內遊樂設施。

在剛落幕的2026年世界盃，西班牙擊敗衛冕的阿根廷，捧走大力神盃。西班牙超新星拉明耶馬的驚艷表現，以及古古列拿的穩健發揮固然搶眼，但真正撐起這支國家隊的，從來不是某位球星，而是他們聞名遐邇的青訓系統。這套系以「極致傳控」（Tiki-Taka）為核心，著重戰術紀律與團隊配合，向國家隊源源不絕地輸送人才。

有趣的是，這份「青訓思維」並不限於足球場上。西班牙早早看準自身日照長、風力足的天然優勢，戰略性部署發展太陽能及風能，如今可再生能源已佔全國電網電量超過一半！當較早前中東戰火引發全球能源震盪的時候，西班牙卻是歐洲受衝擊最輕的國家之一，充分體現出能源自主的韌性。再進一步，今年六月西班牙成功測試全球首座大型100% 綠氫引擎，直接以氫燃料發電並接入電網。這項突破不僅是技術里程碑，更預示氫能時代加速到來。