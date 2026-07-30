利潤收縮估值降 希音認購熱度或減

希音作為全球領先的快時尚電商平台，近日成功通過港交所上市聆訊，標誌著其IPO進程邁入關鍵階段，市場預計公司最快於2026年8月下旬展開路演，目標集資約20至30億美元，估值區間介乎400至500億美元，遠低於2022年高峰時期的1,000億美元水平。根據聆訊後披露的最新財務資料，希音盈利能力與收入增速均明顯放緩，2026年第一季度由盈轉虧，錄得淨虧損9,900萬美元，主要受可轉換可贖回優先股公允價值損失3.28億美元影響；同期經營利潤則按年下跌約26%至2.58億美元，營業利潤率收窄至2.9%。2025年淨收入達418.5億美元，增速僅8%，較2024年的20.7%大幅放緩，而2026年首季收入僅微增1.1%至約91億美元，顯示增長動能近乎停滯。

美國市場作為重要收入來源，受2025年5月起取消800美元以下小額包裹免稅政策衝擊，首季收入按年倒退14.3%至20億美元，佔比由26.6%降至22.5%，相關產品現須繳納10%至87.5%關稅，公司正透過提價及本地化庫存應對，但效果有限。歐洲市場貢獻約三分之一收入，自2026年7月1日起歐盟取消150歐元以下小額包裹免稅並徵收3歐元費用，預計影響程度甚大，潛在新增成本或達13至20億美元，最高相當於2025年全年淨利潤。

儘管如此，希音憑藉其首創的「小單快返」模式，以數據驅動按需生產，日均上新約4,700款服裝，庫存週轉僅36天，2025年活躍顧客達2.73億、覆蓋約160個市場，並成功將商城平台服務收入佔比提升至逾11%，展現供應鏈敏捷優勢。然而，公司同時面臨Temu激烈競爭、多國監管調查，以及地緣政治與貿易緊張風險。IPO募集資金將主要用於提升AI供應鏈技術、品牌營銷、企業責任合規及一般營運，惟在關稅壓力、利潤收縮與估值下調背景下，投資者對其業績下行壓力與長期可持續性仍存疑慮，認購反應未必如早前估計般熱烈。