目光遠大的馬斯克同時可以是騙子

2014年，馬斯克在極客公園奇點創新者峰會和聯想集團(992)的主席兼CEO對談。當時特斯拉剛進中國，全年銷量僅3萬台，持續虧損；聯想是全球PC第一，楊元慶以居高臨下的氣勢壓住馬斯克。 大致上，楊元慶認為產品銷量是靠行銷推動，而馬斯克則認為要把錢投在技術，著重研發，零廣告投放。 2019年，馬斯克和馬雲在WAIC(世界人工智慧大會)的開幕式圓桌作出全球直播，這時馬雲的阿里巴巴(9988)如日中天，而馬斯克的特斯拉則全年淨虧損8.62億美元，公司瀕臨破產，靠著出售碳排放積分獲取數十億美元現金續命；至於SpaceX，則無盈利，無穩定現金流，星鏈完全無商用收入。

總括這次雙馬會，馬雲聚焦地球當下民生商業，認為AI只是服務人類的工具，樂觀而無危機感；馬斯克認為AI存在文明級風險，著眼人類萬年文明存續，主張提前融合多星球，以備份人類文明。 今日看來，馬斯克的眼光當然是比楊元慶和馬雲遠大得多，但這並不代表，目光遠大的人就不可以做騙子，這兩者並不互相矛盾。事實上，在2020年至2021年間，馬斯克力推狗狗幣(Dogecoin)，導致這加密貨幣先是大升，繼而大跌，這就不無「唱高散貨」的嫌疑了。 按：早在2019年，狗狗幣社區投票選「DOGE CEO」，馬斯克高票當選，發文稱Dogecoin是我最喜歡的加密貨幣，這時他應與此幣的莊家連結在一起。

在2024至2025年，他牽頭政府效率部DOGE(Department of Government Efficiency)，縮寫和狗狗幣DOGE完全重合，他大量轉發柴犬梗圖，市場又瘋狂炒了一轉，不過後來他應受到了壓力，因此瘋狂主動切割，澄清政府部門和加密貨幣無關。 要知道，馬斯克是阿斯伯格綜合症患者，也即是自閉症，這種人往往沒有同理心，不理他人死活，再加上，他肯定認為自己是天才，做的事是為了拯救人類未來。在這崇高的大前提下，SpaceX的投資者輸錢，也是無傷大雅的事。