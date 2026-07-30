近日，房屋局局長何永賢在訪問中回應有關「香港人要不吃不喝14年才能買樓」的說法。 何局長直言「這些題目真的很吸引眼球，我也版吸引了，什麼叫14年不吃不喝？它用不吃不喝去做一個比喻，大大加強了負面印象。其實一個人一星期不吃不喝都不行，不要說年，還要計算出來多少年，可以說以嚇死人為依歸。」 何局長進一步指出「所謂不吃不喝，計算基礎是將城市私樓樓價除以所有居民的平均收入」，並補充「全世界的城市其實很多私樓比例是非常高，歐洲很多城市出租的公屋比例很少，而香港出租公屋佔30%，如果加上資助出售房屋，整體公營房屋比例達45%，換言之，私樓只佔55%。如果拿55%的私樓，還要是高樓價那邊去拿中位數，但是除以所有人的入息中位數」有關調查未有計及政府的出租公屋及資助出售房屋政策，確實未必能全面反映實況。

此外，局長又以近期出售的居屋為例，指出「最近出售的居屋平均中位數，選一個270萬元200多呎，270萬元的單位，其實首期是27萬元，平均月供約1.1萬多元，當利息4厘多，大家計算一下是否真的那麼遙不可及？」 筆者十分欣賞何局長的發言，個別傳媒以「不吃不喝」去形容買樓困難，嚴重扭曲事實，欠缺理性和參考性，唯一的好處只是「嘩眾取寵」，這種說法已經起碼在傳媒流傳了13年，令新一代因認知錯誤錯失了上車機會，而且心存抱怨！ 我也曾多次撰文回應這種「不吃不喝」的樓市描寫方法，除了何局長提出的理據之外，亦有其他幾個常被忽略、但十分關鍵的因素：

1. 沒有運用按揭，以現金買樓去計算上車能力，「超離地」！ 在香港，也因為承造9成按揭買樓只需儲蓄1成首期，當下的年輕人其實甚至有能力買到私樓，以人均入息中位數字約2.5萬元計算，兩口子收入合共5萬元，每月儲蓄3成收入只需3年多，可儲到買620萬元物業的首期和符合入息要求。 2. 利率差異 最新香港H按實際供樓利率是3.25厘，而美國30年期按揭息口逾6厘。低息是消費能力的一個優勢！ 3.低稅率 英國所徵收的稅率一般比香港高，以入息稅為例，香港的累進稅率是約2%至17%，而英國是20%至45%，計完稅後的收入其實香港更有優勢。

筆者想強調，我們身處在一個認知複雜的世界，幾乎所有事情都面對兩極二元化的局面！有些事情二元化對立令社會在分裂邊緣，但偏偏社會是需要包容不同意見，所以有一些錯誤的觀念和理據政府是需要主動表態，言論自由並不等於可包容錯誤的觀點，如在認知戰的角度上，《孫子兵法》也說：「道者，令民與上同意也」，政府應爭取市民有正確認知的主導！而社會上的有識之士亦應該多盡言責，確保在保護言論自由之下，有足夠正確聲音令公眾有正確認知，避免採用和傳閱一些嘩眾取寵的標題！美好的社會其實人人也要出分力去爭取的！