笨老闆才會怕請聰明人

創業圈有個有趣的矛盾：你必須夠自信，才能從零開始闖出一片天；但你也要夠謙卑，才不會被自己的專業能力困死。 最近在瀏覽社交媒體時，看到有位KOL信誓旦旦地說：「永遠不要為一個比你笨的人工作。」這番話毫無意外地引發熱烈討論——畢竟，誰不喜歡聽人說自己值得跟更厲害的人共事呢？乍聽之下，這建議沒什麼問題。但我想了很久，總覺得哪裡怪怪的。 如果換個角度，從創業者或管理者的位置來看，道理恐怕恰恰相反。那些真正能做大做強的企業，通常是由一群「刻意聘請比自己聰明的人」的管理者經營出來的。我們崇拜那種無所不知的「天才型」企業家，但現實是，沒有一個人能同時是最佳策略家、行銷高手、會計師、技術鬼才、銷售冠軍和營運達人。創辦人可能對市場觸覺敏銳，卻對軟件架構一竅不通；CEO或許擅長開疆拓土，但在財務、法規或內部流程上，還是得乖乖依賴別人。這不是弱點，這是現代企業的常態。

問題在於，很多管理者均是「技術出身」——他們曾是公司最強的業務、最頂尖的工程師或最厲害的分析師，習慣了當那個「什麼都懂」的人。但管理需要的是另一種能力。你的工作不再是親自解決問題，而是建立一個能讓優秀人才一起解決問題的環境。 然而，有些管理者過不了這一關。因為缺乏安全感，他們會傾向僱用聽話的、認同自己的、不隨便質疑自己的人。這樣的團隊氣氛很舒服——吵架少、決策快。但舒服往往很危險。當每個人都用同一種方式思考，盲點就會像雪球般越滾越大。假設沒人挑戰，風險被忽略，機會被錯過。說句坦白話，企業很少是因為「優秀人才太多、觀點太多元」而倒閉的；更多時候，它們是死在「同溫層太厚」。

一個健康的企業裡，技術總監理應比CEO更懂技術，財務總監應該比多數高階主管更熟悉錢該怎麼配置，行銷部門對客戶的理解應該比創辦人更深。這不是威脅管理層，這只是管理層該有的樣子。團隊存在的目的，不是集結一群強化你觀點的「應聲蟲」，而是聚集一群能補足你弱點、放大整個組織能量的專業人才。 我在現實中看過太多例子。有些創業者早期成功了，就誤以為自己對所有問題都有答案。他們不再聽產品團隊的建議，無視財務專家的警告，甚至因為市場回饋和自己的直覺不一致，就乾脆當作沒聽見。業績就這樣一點一滴地惡化。不是市場突然變了，更不是對手突然變強了，而是創業者對那些自己花錢請來的人選擇「關上耳朵」。看著這個過程，總讓人覺得特別惋惜——有能力的人，常常不是被敵人打敗，而是被自己的固執拖垮。

但另一個極端也不可取。我也遇過一些管理者，過度「傾聽」到失去方向。每個決定都要再開一次會，每個計劃都要再多問一輪意見，每個挑戰都變成更長的討論、更少的行動。表面上看起來很協作、很包容，實際上是猶豫不決的藉口。創業者的價值不在於當一個「意見收集箱」，而在於吸收多元觀點、過濾雜音，然後在別人都無法下決定時，勇敢拍板。只聽不判斷，會變成一團亂；只聽不行動，會變成原地踏步。 真正的平衡點，不在於「聽多少」，而在於「怎麼聽」。好的管理者會主動尋找不同意見，鼓勵健康的辯論。他們明白，反對的聲音往往比讚美更有價值——因為它能讓你看見自己看不到的風險。但同時，他們也清楚，最終的判斷權還是在自己手上。意見可以參考，但不能代替你做決定。最後那一份責任，還是得自己扛。而願意扛這份責任，正是一個管理者該做的事。

這就解釋了，為什麼真正的自信和謙遜從來不是對立的。事實上，最優秀的管理者都是兩者兼具。創業需要巨大的自我信念——你必須在不確定中堅持，無視唱衰的聲音，在成功還遙不可及時繼續往前走。但這份自信，應該來自你對自己獨特優勢的清楚認知，而不是來自「自以為是會議室裡最聰明的人」。一個知道自己是優秀的企業家、卻是平庸的會計師，因而願意聘請世界級財務長的創業者，不是軟弱，是穩健。真正的自信，不會因為別人的專業而感到被威脅，反而會因為別人的專業而變得更強大。

那位KOL的說法還有另一個漏洞——它假設「聰明」是可以輕易衡量的。但現實中，智力有很多種。有策略型、情緒型、營運型、技術型、商業型。有人擅長發掘新機會，有人擅長穩紮穩打；有人天生會建立關係，有人天生會建立系統。管理者的角色，不是去判斷哪一種智力更高級，而是把不同形狀的智力組合在一起，讓它們朝同一個方向前進。 所以我常覺得，年輕人在職場上問錯問題了。與其問「老闆有沒有比我聰明」，不如問自己：「我在這裡有沒有成長？有沒有被挑戰？有沒有被激發出更好的自己？」這些問題，遠比任何智商量表或頭銜比較，更能預測你未來的路能走多遠。

說到底，管理者的任務從來不是證明自己最聰明，而是建立一個充滿優秀人才的團隊，讓大家朝著共同目標，並創造讓他們成功的條件。最厲害的管理者，不是建立一個「依賴自己」的企業，而是把企業做到「集體智慧超越自己」的境界。我認為，這才是領導力的最高峰。