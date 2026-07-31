最近這幾天，不少和商台有關人士一同讚譽如何在俞琤開show如何獲益良多，其中最重要的一句，我認為是「人哋叫佢AI，我叫佢做IA」。剛剛習近平亦在公開場合講明控制人工智能的重要性，如何控制人工智能成為智能好幫手，唔使俾佢牽着走，係一個重要課題。Will Smith 廿年前套《i Robot智能叛變》我仍然記憶猶新。事實上人工智能發展在日常生活已經無孔不入，帶來的方便連筆者這個「電腦白癡」也不能言喻。但現時在投資市場方面，我們是否被AI主題帶着走，值得大家反思。近日半導體AI概念股回調也一一驗證本欄之前提到的風險。

AI軍備競賽已然開展，美國和中國在這個AI賽道上已形成兩大核心領先陣營。在我看來，AI產業鏈大致上可分為5層，包括能源、晶片、基礎設施(數據中心/伺服器/雲計算/散熱)、模型和應用。它從底層的發電廠與晶片製造開始，層層向上整合，最終提供不少仿人類的功能，為社會提供不少便利。但今天看似無窮無盡的算力需求，究竟是真正由終端消費者的需求而來，還是由供應商、雲端商、模型公司與資本市場，即以下四層的企業共同堆疊出來的「願景」？

市場傳出輝達以自身信用支撐客戶購買力，而客戶最終需要採購的，仍然是輝達晶片。這有可能影響整個行業生態，讓結構變得異常脆弱：當供應商開始為客戶購買自身產品提供信用支持，需求是真是假，天曉得？

在估值高昂下，投資AI股只能步步為營，長倉buy and hold投資者必須分散風險，「老登高息股」是我其中一類愛股，捕捉時機高沽低賣是人人嚮往的holy grail，但自問不想勞心勞力，又缺乏耐性和時間，平均成本分注投入可能是散戶一個更好的投資方法。畢竟風高浪急，今天世界在打仗，明天又可停戰協商，日升日跌，市場難度大增，只能勉勵各讀者多閱本欄，增其浩氣(笑)。