美日聯手干預匯市 日圓從40年低位回升

日圓連續五個交易日未能跌穿164水平後，配合美國及日本政府的干預行動，日圓從上周三開始大幅上升，至周五收盤前一度觸及157邊緣，終止了過去三個月的下跌浪。
上星期日本央行將關鍵利率維持在1.0%不變，符合市場預期。與此同時，監管層首次明確表示，通脹有可能升至目標之上；如果價格壓力遲遲不緩解，利率可能還會進一步上調。對於日圓而言，這意味着貨幣政策收緊的預期正在增強，但節奏仍是市場最關注的問題之一。
據《金融時報》報導，美國財政部於週五介入外匯市場，買入日圓，與日本當局攜手合作，共同支撐這一跌至近40年低位的貨幣。據報導，紐約聯邦儲備銀行代表財政部出售歐元、買入日圓，執行了此次干預操作。
此次行動緊隨日本當局於週四明顯的干預措施之後。日本央行數據顯示，日本當局可能已出售高達589.7億美元以買入日圓，力圖遏制日圓的持續貶值。美日兩國的協調行動標誌著支撐日圓力度的重大升級。
日圓持續疲軟已推高日本進口成本，並加劇了國內的通脹壓力。另一方面，日圓走強也可能對日本出口企業造成壓力，因為海外收入換算回日圓後的價值將有所下降。
有大行的報告中指出，日圓跌至近40年低位，主要反映日本央行(BoJ)寬鬆的貨幣政策所帶來的通脹壓力，而非市場對日本公共財政狀況的憂慮，預期日圓及日本政府公債將持續承壓至2026年底。
通脹預期指標以及日本殖利率曲線的相對陡峭程度，是近期美元兌日圓及歐元兌日圓走勢的更有力解釋。
目前日本實際政策利率為負0.75%，此為高度寬鬆的立場，而當前經濟已出現過熱跡象。日本年度薪資談判已連續三年錄得逾5%的加薪幅度，信貸增長於6月達到5.7%，不計算疫情期間，這是超30年來最快的增速。
市場預期日本整體通脹率將於2027年6月升至2.7%，核心通脹率則升至3.1%。若通脹持續走高，最終或迫使日本央行轉向更為鷹派的立場，屆時將有利於日圓升值，並使日本殖利率曲線趨於平坦。
低匯率及債券市場波動性助長了以日圓融資的套息交易，進一步加大了日圓的沽售壓力。市場上累積了大量投機性空倉，上星期的聯手干預行動，急劇逆轉了方向，因為上星期已升破從4月開始形成的下跌浪阻力位158，短期內日圓將測試155，中線有望觸及152目標水平。