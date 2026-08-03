美日聯手干預匯市 日圓從40年低位回升

日圓連續五個交易日未能跌穿164水平後，配合美國及日本政府的干預行動，日圓從上周三開始大幅上升，至周五收盤前一度觸及157邊緣，終止了過去三個月的下跌浪。

上星期日本央行將關鍵利率維持在1.0%不變，符合市場預期。與此同時，監管層首次明確表示，通脹有可能升至目標之上；如果價格壓力遲遲不緩解，利率可能還會進一步上調。對於日圓而言，這意味着貨幣政策收緊的預期正在增強，但節奏仍是市場最關注的問題之一。

據《金融時報》報導，美國財政部於週五介入外匯市場，買入日圓，與日本當局攜手合作，共同支撐這一跌至近40年低位的貨幣。據報導，紐約聯邦儲備銀行代表財政部出售歐元、買入日圓，執行了此次干預操作。