捕捉轉按「甩按保」最佳時機

上期提及最近轉按「甩按保」的查詢增多，有些業主是透過「甩按保」以便可隨時將單位出租。隨着物業估值逐步回升、銀行上調按揭回贈，連帶亦吸引一些業主有意透過轉按「甩按保」。今年銀行對於轉按市場亦漸轉積極，大部份銀行提供之轉按優惠可與新造按揭看齊，尤其近月幾家大型銀行提供低息定按，定息2.73%較H按息3.25%低半厘，而美國息率處於橫行狀態，促使定按使用率節節上升，加上定按申請期暫定於8月底完結，吸引了一些有意轉按的申請人把握定按尾班車，加快步伐提交申請。

再者，若然按保用家選擇在三年內退用按保，可獲按保公司退回部份保費支出，首年可退保費40%，次年退25%，第三年退15%。以業主兩年前透過8成按保購入$650萬單位為例，現時按揭餘額約$497萬。業主準備由8成按保轉至7成銀行按揭，若然物業估值不變，用家轉按「甩按保」需補回首期差額$42萬，但基於現時物業估值已升至$730萬，於銀行承造7成按揭之貸款額可高達$511萬，業主若透過轉按「甩按保」，已無需額外補付金額之餘，並可獲套現約$14萬元，而轉按銀行將提供現金回贈約達$6萬多或以上；基於業主在第三年內退保，業主亦可獲退回保費15%約$8,500。