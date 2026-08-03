漫長的7月終於結束了。對於絕大部分科技擁躉而言，剛剛過去的7月無疑是災難性的，雖然最後一天的反彈使得雙創指數擺脫了「單月歷史最大跌幅」的尷尬，但這仍然是一場標標準準的科技股災，大批熱門股股價近乎腰斬，也給近2/3倉位單壓在科技上的基金帶來了巨大的淨值回撤。周五韓國股市暴漲，基本宣告本輪股災告一段落，那接下來市場會如何進行災後重建呢？

有人說，暴跌必有暴漲，本輪股災的重災區在科技，「災情」結束後科技股，尤其是機構抱團的真科技會再V上去。我個人並不認同這種觀點，持續的暴跌不僅使得科技股持有者的情緒崩潰，也讓整個板塊的籌碼結構出現了巨大的問題，在周五市場的反彈過程中，大光和國產半導體設備這兩大機構重倉板塊都是高開低走，拋壓沉重。而且，所謂病來如山倒，病去如抽絲，從A股歷史上看，每次股災後往往都需要相對漫長的自我修復和療傷。