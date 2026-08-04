長和 (0001) 展現韌性資本價值 從Cenovus看華人企業國際實力

當油價因地緣政治再度逼近每桶100美元，市場焦點往往落在短期波動與供應風險之上，然而，長和（00001）作為單一最大股東、合計持股近29.4%的加拿大能源公司Cenovus Energy，剛公布的2026年第二季度業績，盈利創新高、產量創里程碑、資本回饋同步出現，顯示企業並非單純受惠於油價反彈，而是多年累積的產能與財務結構開始進入收成期。這正是一個示範長期主義及韌性資本的研究個案，以至計入華人企業的國際實力。 筆者認為，油價只能改變盈利釋放的速度，真正決定企業高度的，是規模、效率與資本紀律。Cenovus季度純利按年大增兩倍至28億加元，創歷來最佳季度紀錄；7月份上游產量首次突破每日100萬桶油當量（boe/d），並把全年產量指引上調至每日97萬至101萬桶。同時，公司宣布向股東回饋14億加元，其中10億加元用於回購普通股，4億加元以股息形式派發。這說明了價格可以循環往復，但企業是否能在周期中不斷壯大，才是投資價值的核心。

當7月份產量突破100萬桶時，這不僅是一個象徵性數字，更意味Cenovus即將躋身全球不足20家達此規模的能源企業之列，多數為國家石油公司或國際巨頭，像石油巨頭殼牌及埃克森美孚。對以油砂為主的企業而言，這是一道明顯的產業門檻。規模帶來成本攤薄、設備利用率提升與營運標準化，同時增強與下游客戶及金融機構的談判能力。一旦跨越臨界點，企業在產業鏈中的角色便會發生質變，由價格接受者逐步轉向更具影響力的參與者。 百萬桶產量並非偶然。過去數年，集團透過資產整合與持續擴建穩步推進規模。收購MEG Energy後，產量基礎增加逾10萬桶/日；Christina Lake North項目兩台蒸汽鍋爐提前就緒，油井再開發工程將於2026年下半年推動產量進一步提升，單一項目有望突破30萬桶/日。此外，首個商業化稀釋劑溶劑輔助開採（DSAP）項目已於2026年第一季度獲批，預計於2028年前再增加每日5,000至10,000桶產量。併購擴大體量，技術提升回收率與成本效率，兩者交織，形成具延續性的產能曲線，而非一次性的跳升。

產量擴張能否轉化為盈利，亦取決於出口與運輸條件。過去加西原油長期受制於基建瓶頸，導致價格折讓擴大。然而，隨著輸油管擴建與新管道規劃推進，包括連接亞省至溫哥華深水港的管道計劃，以及跨省山區管線升級，出口能力正同步提升。至於加東West White Rose項目首口油井鑽探進展順利，預計於第三季度後期投產，將為產量與現金流增加新動力。當供應能力與基建改善同時發生，企業對區域折讓的敏感度下降，盈利質量與現金流穩定性亦將隨之提升。

此次盈利創新高固然部分受惠於油價回升，但若沒有過去十年間產量較2015年增長逾三倍的基礎，集團難以在油價改善時迅速放大盈利彈性。能源行業歷經油價暴跌與疫情衝擊，多數企業被迫收縮資本開支，Cenovus仍能在多輪周期中持續擴產與整合，顯示其資本配置並非短線逐利，而是建立在長期資源壽命與成本結構優勢之上。這種制度化的擴張能力，本身就是企業估值的重要組成部分。 14億加元回饋股東亦具指標意義。在產量突破與盈利創新高的同時，公司仍以10億加元回購及4億加元派息回饋股東，反映企業已由單純擴張階段，逐步轉向規模與回報並重的成熟階段。回購減少流通股數，有助提升每股盈利與資本效率；股息則為投資者提供可見現金回報。當企業能在擴張與回饋之間取得平衡，意味其現金流已具備更高的可預測性與韌性。

長和向來以長線投資見稱，無論能源、電訊或基建業務，均貫徹耐心資本與長期經營策略。Cenovus此次回饋股東的安排，正反映其資本已進入收成階段。投資成功從來不只在於選對資產，更在於能否在周期起伏中持續提升資產質量與回報能力。隨著內地企業加快「出海」步伐，長和多年建立的全球網絡、跨國營運與資本配置經驗，提供了一種在不同制度與周期環境中累積價值的實踐範本。 從更宏觀的角度看，Cenovus的發展亦體現長和在海外能源資產布局上的耐性與眼光。加拿大作為法治成熟市場，為長期能源投資提供穩定制度基礎；長和多年累積的跨國營運經驗，使其能在不同行政地區與產業板塊之間靈活調配資本。國際化並非單次交易，而是透過時間放大規模優勢與效率紅利，並在周期轉折時釋放價值。Cenovus突破每日100萬桶油當量，表面上是一項產量紀錄，實質上展示的是規模、效率與資本紀律的結合。市場可以短期聚焦油價波動，但長期決定企業價值的，始終是穿越周期並持續改善資本回報率的能力。

以現時估值計算，長和股價較其資產淨值仍存在接近50%的折讓。若將能源資產在油價高位下的盈利彈性納入考慮，其對整體資產淨值的提升尚未完全反映於股價之中。在此基礎上，以73.00港元作為分段部署水平，長線持有，待估值修復至市場目標價中位數約85港元，風險回報比屬相對合理的策略。 資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人) 本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。