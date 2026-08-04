海爾智家(6690)價值重估值得期待 吼21元買入

剛在上月完成的2026上海世界人工智能大會上，海爾智家宣佈承建國家AI應用中試基地（家居家電方向），為行業唯一國家級AI中試平台。基地專門解決AI技術落地家庭場景痛點，解決設備不兼容、體驗不一致、難以規模商用等問題，聯合產學研打磨智慧家居標準，確立公司在家庭AI產業的核心地位，擺脫單純硬件廠商標籤。

為承接AI場景落地，公司重組組織架構，設立大白電、海外創牌、中國區三大平台，打通內部業務壁壘。內部AI工具「智小能」全員覆蓋，有效壓縮三成研發週期、提升營運效率。產品全面AI化升級，全系家電搭載視覺感知能力，AI管家「小優」可實現場景自主決策，讓家電由被動硬件，升級為主動服務的智慧終端，商業模式亦從賣硬件轉為經營用戶全生命週期。

此外，公司海外增長亮點明顯，歐洲空調需求持續爆發。當地空調普及率僅兩成、產能不足，缺口龐大。海爾針對歐洲老建築安裝難、電價高的痛點，推出易安裝、超高能效機型，在多國市佔領先。目前歐洲暖通業務增長近兩成，自有品牌增速23%，位列中國品牌第一，依靠本土化體系建立長遠護城河。