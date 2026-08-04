美日協調性外匯干預簡評

美國此次罕見出手協助日本支撐日圓，除了兩國同盟關係之外，市場推測美方的考量，包括︰一)日本為美國最大海外債權國。若日圓無秩序暴跌，日本恐被迫大量拋售美債以換取美元干預，這將推高美債收益率並加重美國融資成本。美方出手實為消除任何對美債的潛在風險。二)日圓是全球套利交易(carry trade)核心，匯率劇烈失序易誘發全球流動性風險與連鎖震盪。

近期日圓匯率走勢極為疲軟，受美日利差擴大及資金外流影響，日圓兌美元一度跌至近40年來新低，市場波動劇烈，對日本經濟與進口物價帶來沉重壓力。然而，近期匯市出現重大轉折，美日兩國官方同步證實，雙方罕見地展開協調性外匯干預，美方直接參與「買入日圓、賣出美元」的行動，發出強烈的政策干預訊號，推動日元匯率迅速大幅反彈。

相比動機，我較在意兩國的果斷干預，印證了若然日圓繼續呈趨勢貶值，將為兩國帶來嚴重後果，不可不防。

短期而言，聯合干預展現兩國強硬的立場，大幅增加投機性對日圓造淡的風險成本，能迅速扭轉市場信心，帶來立竿見影的止跌效果。不過，從歷史所見，政府對外匯干預僅能治標不能治本，長期匯率走勢終將回歸兩國宏觀經濟與貨幣政策基本面。最終結果，還看哪一方的底牌較大。