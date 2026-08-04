「定期」還是「終身」？ 按人生階段配置人壽保障

在規劃人壽保障時，市場上常見選擇包括「定期人壽保險」及「終身人壽保險」。兩者在保障年期與財務功能上各有側重，投保人宜按收入水平、家庭責任及長遠理財目標，因應人生階段配置合適方案。

市場上的定期人壽保險屬純保障型產品，不具備現金價值，保障期固定且清晰，其核心優勢是「低保費、高保障」。在家庭責任加重階段，定期人壽保險可用相對較低保費換取較高額身故賠償，從而分散突發事件對家庭現金流的衝擊。大部分定期計劃的保費會隨受保人年齡調整；亦有部分產品可於指定年期內鎖定保費不變。以30歲在職人士為例，每月數百元保費已可獲得高達數百萬元的保障額度，可作為直接有效的風險管理工具。產品結構亦較簡單，較適合處於事業起步階段人士及家庭經濟支柱。投保人亦可留意，部分計劃提供線上投保及免驗身安排。