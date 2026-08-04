微軟公布最新季度業績，受惠雲端及AI業務表現強勁，收入及盈利均大幅優於市場預期。同時，管理層並未上調資本開支指引，業績公布後股價單日飆15%。

首先，智能雲端分部收入按年增逾30%，經營利潤率升至41%，旗下Azure雲端業務按年增速由上季40%加快至43%優預期，成為推動業績增長的核心引擎。此外，代表未來收入能見度的剩餘履約義務(RPO)按年漲84%至6,780億美元，反映客戶需求仍強勁，為後續增長提供堅實基礎。

在AI產品方面，管理層雖早前宣布將關閉Copilot Podcasts及Labs功能，市場一度憂慮相關功能未如預期受歡迎。然而Copilot訂閱用戶突破3,000萬，較上季的2,000萬顯著增加，顯示整體商業化加速，進一步驗證其變現能力。