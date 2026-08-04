微軟公布最新季度業績，受惠雲端及AI業務表現強勁，收入及盈利均大幅優於市場預期。同時，管理層並未上調資本開支指引，業績公布後股價單日飆15%。
首先，智能雲端分部收入按年增逾30%，經營利潤率升至41%，旗下Azure雲端業務按年增速由上季40%加快至43%優預期，成為推動業績增長的核心引擎。此外，代表未來收入能見度的剩餘履約義務(RPO)按年漲84%至6,780億美元，反映客戶需求仍強勁，為後續增長提供堅實基礎。
在AI產品方面，管理層雖早前宣布將關閉Copilot Podcasts及Labs功能，市場一度憂慮相關功能未如預期受歡迎。然而Copilot訂閱用戶突破3,000萬，較上季的2,000萬顯著增加，顯示整體商業化加速，進一步驗證其變現能力。
總括而言，雖然季內資本開支及融資租賃合計約410億美元，按年增長近七成，但管理層維持全年資本開支指引不變，反映公司在持續投資AI基建之餘，仍重視財務紀律。此外，雖然自由現金流回落至196億美元，但管理層預計2027財年自由現金流仍將維持正數，相較Alphabet及Oracle已轉為現金流負值，微軟的現金流仍具相對優勢。展望下季，公司料Azure增速將進一步加快至45%，收入指引中位數高於市場預期，我們認為雲端及AI業務增長動力有望延續，為公司長遠增長提供支持。