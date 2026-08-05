中國中免(1880)業務優勢明顯 估值吸引

中國中免(1880)第二、中國絕對第一的免稅運營商，其業務優勢主要體現在政策壟斷壁壘、全渠道佈局、供應鏈議價權和近期高端化戰略突破四個層面： 1）市場地位：絕對龍頭，主導行業。 中國中免是國內唯一擁有全免稅牌照的央企控股旅遊零售龍頭。2024年其國內市場份額高達78.70%，這種近乎壟斷的地位構成了最深的核心護城河。 2)渠道網絡：全場景覆蓋，卡位核心流量入口。 公司搭建了覆蓋離島、口岸、市內、郵輪、海外的全渠道零售體系： 此外，在離島免稅方面，集團業務在海南市場佔有率極高，持續受益於海南自貿港封關政策紅利。

至於口岸免稅，其覆蓋全國頭部核心機場，近期成功中標上海浦東、北京首都、廣州白雲等核心機場的免稅店項目。 另外，在市内免税方面，集團已在13座核心城市佈局，承接入境客流修復帶來的增量。 再者，股票分析師協會副主席潘鐵珊指出集團於供應鏈與成本控制上，規模效應顯著，費用持續優化。 憑藉龐大的採購規模和央企背景，中免擁有極強的成本控制能力。集團依託“百億集採”及56.09% 的核心供應商集中度，築牢了議價權。 除此之外，公司持續優化機場租金，新簽約機場提成比例大幅降至8%-24%，顯著降低了費用。

集團在盈利方面持續改善。其得益於供應鏈提效和費用優化，公司毛利率已從2022年的28.4%提升至2026年第一季度的33.6%。 至於品牌與品類方面，公司進一步向高端化突破，協同效應顯現。 近期通過戰略並購與合作，實現了品牌與品類的關鍵升級。集團更引入頂級奢品，例如收購DFS大中華區業務並引入LVMH集團作為戰略投資者。現時集團具豐富品牌矩陣，合作全球超1600個知名品牌，擁有超36萬個SKU。 · 深耕會員運營：擁有近5300萬的全域會員體系，有助於提升复购率和客單價。

總的來說，中國中免的強大競爭力源自其深厚的政策壁壘、無可爭議的市場支配地位，以及通過並購LVMH旗下DFS等戰略舉措，在高端化和國際化上取得的關鍵突破。 股票分析師協會副主席潘鐵珊認為公司現價估值吸引，建議投資者可於現價作中線吸納，目標價58，跌破46止蝕。 潘鐵珊 香港股票分析師協會副主席（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）