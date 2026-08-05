港股短期目標26,844點

大市承接7月底之升勢，恒指於8月首個交易日繼續上升，且更曾輕越 6月2日之高位26045點，此乃今年度第3個高位。第2個高位為5月14日之26844點。至於今年最高之指數則為1月29日之28056點。單從走勢上看，大市如能成功升越26045點並穩守其上，則其時之上望目標該為26844點。但需留意，直到執筆一刻止計，本月自6月26日低位22518點開始之反彈，至8月4日高位 26187點止，恒指累積之升幅共達3669點。相對年度恒指之跌幅為5538點計( 1月29日之高位28056點跌至6月26日之低位22518點)，即恒指已反彈跌幅5538點之66%。單論幅度實已不算少，故大市如欲再作進一步推升，成交金額必須保持暢旺。因大市之動力如不相配，升勢定必會漸受規限。

大市暫仍祇身處8月份之初旬，惟承接7月底之升勢，大市暫仍處逐反彈市高位之趨勢中。而直到執筆一刻止計，本月大市之形態仍有待明確。因恒指暫時由4日之高位 26187點跌至同日之低位25802點。即月內之波幅暫僅得385點。首先以385點之波幅計並不能滿足月內之所需，加上1個月之高低位是不會同時出現於同1個交易日之內。故在本月剩下之交易日，定必有更大之波幅點出現。從而擴闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。而從目前大市之走勢看，由於恒指已再度重越6月2日之高位26045點，祇要買盤態度保持積極，短期後市之上望目標該為5月14日之高位26844點。但需指出，大市之交投定必保持暢旺，因動力如不相配，大市之升勢會漸受規限。