大埔美心月餅廠房探秘

離中秋節尚有兩個月多，我有幸獲邀闖入美心集團位於大埔的食品廠房禁地。這座每天處理八十萬顆鹹蛋的生產重鎮，平日謝絕參觀，今日大門為我們敞開，確實是難得的體驗。

進入廠房前的準備工夫已令人感受到「香港製造」的嚴謹。全套衛生裝備——口罩、兩層衛生帽、保護袍、專用膠鞋，再經過風淋消毒通道，每個步驟都一絲不苟。手機必須留在儲物櫃，廠內嚴禁拍攝，因為每一條生產線都涉及商業機密。

踏進生產車間，眼前的景象着實震撼。傳送帶上鹹蛋黃如金色瀑布般流動，熟練的工人與智能機械臂並肩作業。美心堅持採用湖南湘潭湘蓮，煮成細緻幼滑的蓮蓉；鹹蛋黃則全數在香港處理，每顆嚴格篩選大小與油潤度。最令我印象深刻的是X光檢測環節——每個月餅都要照X光，確保雙黃蓮蓉月餅絕不欺場。機械臂塗蛋漿的技術堪比人手，力度與角度拿捏精準；金屬探測器與真空試漏機層層把關。生產高峰期過千名員工分早晚兩班，自動化生產線每1.5秒完成一盒傳統月餅，流心奶黃月餅更可達每秒一盒的速度。傳統手藝與智能科技的結合，在這裏發揮得淋漓盡致。