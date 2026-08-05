正念之城(Gelephu Mindfulness City)，將如何改變不丹的旅遊業？ 不丹，是我近年到訪最頻密的國家，沒有之一，原因之一是我認為這個國家值得我們學習的地方實在太多了。不是嗎？窮遊，近年成為本地旅遊業一大挑戰。如何吸引更多肯花錢的旅客？何止是個million dollar question！ 不丹的「高價低量」(High Value, Low Volume)旅遊模式，是全球少數長期堅持「質量優先於數量」的成功典範，目標是在創造經濟收益的同時，盡量保護環境、文化與社會結構。十多年前，其實我早已在《以入境稅平衡內地人需要》分析，以沒有租值消散的競爭準則分配公共資源，向旅客適當地徵收入境稅才是有效平衡本地及內地遊客需要的做法。當時，我對不丹長期對遊客收取的「可持續發展費」並不熟悉，直至近年成為不丹的常客，才知道這個雷龍之國不但懂快樂，亦識經濟。最新發展，是建設「正念之城」這個重要的國家級發展項目。這個位於不丹南部格勒普(Gelephu)一帶的發展項目是一個特別行政區，結合靈性、養生、教育、綠色科技、金融與旅遊等產業。先聽聽Grok怎樣分析正念之城對不丹的旅遊業的影響：

「正念之城將透過新建格勒普國際機場大幅提升可及性，把遊客從傳統西部路線導向南部生物多樣性豐富的區域，並以正念、養生、靈性體驗為核心，結合溫泉、生態旅遊、徒步與文化活動，在維持『高價低量』原則下，分散客流、延長停留時間、創造更多就業與投資機會，從而把不丹從難以到達的隱世王國，逐步轉型為更易進入、卻仍強調永續與深度體驗的全球正念旅遊目的地。」 關於這正念之城，即將發生的是2026年11月1日一天之內完成的「Project 108」——40,000位志願者橫跨108個地點建造新108座佛塔。我在不丹的國寶級畫師好友Lama Sonam Penjor，便是這40,000位志願者的其中之一，因此我對這108座各高15公尺的佛塔的建造所知比一般外人多。為甚麼是108之數？「Project 108」提醒大家，佛教中《甘珠爾》共108卷代表著佛陀完整的教法、佛珠有108顆、寺鐘敲108下、繞行聖地108圈，就是要放下的108種煩惱。結合本地宗教與文化，香港人的「盛事」，哪項比「Project 108」更值得體驗？香港這座金錢打造的消費之城，又比正念之城更值得到此一遊嗎？

物質是消費，靈修是投資。我在不丹的另一位朋友，是拉旺德登香業(Lhawang Dedhen Incense)的繼承人。1998年創立至今，已成為不丹數一數二的草本香製造商。創辦人Dungtsho Lhawang Tshering是不丹皇家政府的本土草藥醫師，憑藉他對喜馬拉雅藥用植物與自然療法的專業知識，加上原始喜馬拉雅環境中精心挑選的天然草本植物，再配合已故不丹高僧Kilkhor Lop Sena的遠古製香秘方，嚴格遵循古老儀式和本土智慧人手製作，確保其原真性及靈性和治療價值。每次去不丹，我都會帶同行的朋友去參觀這草本香製造商的工廠。太至一座正念之城，小至紮不丹香，都是值得一次再一次的體驗。