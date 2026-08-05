說起本周港股「新貴」XL二南方海力士(7709)近日以來的表現，很難不令人想到另一位超級新貴，Leopold Aschenbrenner。 這位才24歲的「AI股神」，把一個正確的宏觀敘事，以4倍槓桿放大成一場先暴發、後清倉的反面教材。他創立的Situational Awareness 早前靠重倉AI基建及晶片鏈、再配合槓桿，把回報放大到400巴仙；但近期遇到AI退潮，最終竟然要將大部分公開股票倉折價賣給Citadel。單聽名字，Situational Awareness(情勢感知)是指在特定的時間與空間內，對周遭環境中的各種元素進行觀察、獲取資訊，並理解其含義，進而預測它們未來發展變化的能力。