亞太資源回調後或重拾升軌

亞太資源(1104)是一間從事全球大宗商品投資業務，主要透過投資多間極具發展潛力的企業，目標把礦業公司由勘探至生產階段的價值周期，並採取以基礎因素及研究為本的投資策略。現時，公司的資產淨值高達74億元。

大股東聯合集團(373)為知名股壇高手李明治家族，現持有約50%股權。第二大股東為有國企背景的首鋼資源，持有約14.4%股權。從股權角度，兩大股東合共持有近64%，街貨只有三成多。

參考最新公布的5月底數據，公司每股資產淨值高達5元，現價折讓近70%。由於公司大部分資產與資源類別有關，若全球大宗商品價格進入大牛市，公司的資產也會水漲船高。從最近盈喜所見，公司可在一年內帳面大賺超過13億元。