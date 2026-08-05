亞太資源回調後或重拾升軌

亞太資源(1104)是一間從事全球大宗商品投資業務，主要透過投資多間極具發展潛力的企業，目標把礦業公司由勘探至生產階段的價值周期，並採取以基礎因素及研究為本的投資策略。現時，公司的資產淨值高達74億元。
大股東聯合集團(373)為知名股壇高手李明治家族，現持有約50%股權。第二大股東為有國企背景的首鋼資源，持有約14.4%股權。從股權角度，兩大股東合共持有近64%，街貨只有三成多。
參考最新公布的5月底數據，公司每股資產淨值高達5元，現價折讓近70%。由於公司大部分資產與資源類別有關，若全球大宗商品價格進入大牛市，公司的資產也會水漲船高。從最近盈喜所見，公司可在一年內帳面大賺超過13億元。
股息方面，公司已連續多年派發每股不少於0.1元股息。以現價計，上年度股息率高達7.3厘，優勝於多間傳統收息股，甚有吸引力。早前，公司曾因宣布大折讓供股而令股價出現急挫。及後公司基於市況欠佳為理由而中止供股計劃，令市場感意外。但大股東隨即在市場密密地增持股份，用行動展現對公司信心堅定不移。
總結，公司是一間相對另類的資源企業。適逢全球大宗商品價格出現顯著的回調，不排除回調後再重拾升軌。現時或是趁估值低迷時吸納的好時機。若整體商品行情趨勢回暖，股份有望受惠估值折讓收窄，迎接股價回升。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份