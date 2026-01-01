上星期看到一位KOL寫分析文章時的用詞：「港股若再反彈1000點……」港股再升1,000點，已經是接近升破去年浪頂了，不是反彈，而是上升吧。 過去多年以來，經常在電視或直播節目上聽到主持報道財經新聞時，總覺用詞失當，例如最近的： 「道指反彈500點，破歷史新高……」 「2026年首日港股反彈708點……」 這些詞句是否很矛盾？既然是破頂，就不是反彈，甚至在2018年初，恒生指數首次升破3萬點水平的11年以來新高，當時電視財經主持說：恒指反彈600點重上3萬。

究竟反彈的原意是甚麼？在我來說是簡單不過的形容詞，但新一代可能習慣：反彈，或人云亦云，誤把反彈當作上升的形容詞？ 真正的「反彈」應該用在例如：上周五阿里巴巴(9988)連跌3天後反彈，從相對低位回升，當天可以反彈來形容，在下跌途中的回升才叫反彈。又例如：中國移動(941)的日線圖，明顯是下跌浪，當中也有幾天「反彈」出現，有之前的下跌才有之後的「反彈」。 若用在商湯(020)或快手(1024)上周開始至周一的上衝，若形容是反彈就感覺非常異樣，要不是中文水平欠佳，就是人云亦云的跟風，久而久之變成慣用錯誤用詞。

在金融與數據分析中，「上升」與「反彈」具有不同的技術含義，誤用可能導致對趨勢的誤判： 1) 上升(rise/increase/growing)：指價格或數值在多頭趨勢或常態下的持續走高。 2) 反彈 (rebound/rally)：特指在下跌趨勢中，因超賣或暫時性的回升，看作反彈，其隱含前提是「先有下跌，才有反彈」，且通常不改變長期的看跌趨勢。 所以若目前處於長期增長或新高階段，應使用「上漲」、「上升」或「攀升」而不是用反彈來形容。 一般來說坊間的錯誤使用何其多，但在交易市場上必須嚴謹，連上升或反彈都分不清的，如何交易？一般財經主持不理解交易，用詞失當情有可原，但作為財經界別的KOL或分析員，犯下這些低級錯誤，真的讓人憂慮，會讓市面上出現愈來愈多的連鎖效應，而一錯再錯，枉稱香港為國際金融中心。