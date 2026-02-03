金銀狂潮 投資變投機

上周五，貴金屬市場經歷了有紀錄以來最大的單日跌幅，白銀單日跌逾30%，黃金跌近9.3%。就在崩盤的前一天，白銀剛剛觸及每盎司121美元，金黃更衝上5,626美元的歷史新高。 過去一段時間，社交媒體上充斥著「必買黃金」、「不買就會後悔」等言論，營造出一種「不買便走寶」的集體氛圍，令貴金屬從傳統被視為「避險工具」，悄然轉化為以短線情緒與博弈為主的投機資產。同一時間，實體零售同樣熾熱，紐約鑽石區一名黃金交易商老闆指出，其店舖自去年的客流量以近倍增加，而當中大多為首次購入金銀的新手；線上社交平台的情緒渲染，加上線下實體店被初次入場者擠滿，正正構成了典型的「全民參與」場景。

根據華業證券的最新研究，以白銀為例，自1998年以來，離開20天移動平均線超過40天的情況僅出現過15次。而這次更是史無前例，在短短46天內暴漲近1.4倍，創下有紀錄以來最大升勢。這種技術指標的極端偏離，本身就是市場過熱的明確警告信號。 專業機構方面，資深投資長Nick Ferres亦曾指出：「我們在整個周期中一直看多黃金，但最近的價格走勢已經變得迅速、情緒化和非線性，從戰術層面來看已經過度延伸。」當專業機構投資者開始警告「過度亢奮」，加上數據又嚮起警號，而散戶資金卻加速湧入，這通常標誌著趨勢已接近尾聲。歷史教訓告訴我們，投資者在別人貪婪時保持理性分析，避免FOMO情緒，便可避免這次大跌的損失。

為甚麼會在這個時刻下跌趨勢呢？直接的導火索是美國總統特朗普正式提名前聯儲局理事沃什Kevin Warsh接任鮑威爾，出任下一屆聯儲局主席。新一屆主席的政策將關乎美國利率政策走向，市場重新估算政策對市場的影響。 Warsh公開主張縮表和降息並行，但兩者本質上是矛盾的做法。市場質疑這個邏輯是否成立，因為縮表是收緊經濟活動，而減息是激勵經濟的做法。 若以貨幣數量論MV=PY(貨幣供應量×流通速度=物價水平×實質產出)作概念化理解：Warsh若堅持縮表，意味著貨幣供應量M下降，同時市場對前景轉趨謹慎，流通速度V也有機會放緩；在實質產出不變的前提下，物價水平P下行，有助壓抑通脹。理論上，再配合減息雙管齊下，理論上便可以在控制通脹率的情況下減息。

問題在於，現實世界不像教科書那麼簡單。縮表對金融體系流動性與長期利率的影響，往往是累積；在美國政府債務規模創歷史新高、金融市場高度依賴低利率與高流動性的環境下，用力過猛的縮表，極易引發市場壓力甚至金融不穩。市場真正擔心的是Warsh在實際操作中未必能精準拿捏減息與縮表之間的力度平衡，反而更有可能偏向其一貫較為「鷹派」的立場，即更重視縮表與壓通脹，而非維持寬鬆環境。這種預期令美元走強，自然對美元上升極為敏感的黃金與白銀造成壓力。

這次金銀暴跌並非單一因素，而是多重因素在高位疊加後的一次集體釋放。 前期的極端升幅致技術面嚴重偏離、散戶瘋狂湧入、專業機構紛紛看淡，再疊加新任主席可能帶來的政策轉向，最終觸發了這一輪「由投機回歸現實」的急劇調整。