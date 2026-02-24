近來美股實在是有太多消息，頻繁地影響指數走勢；除了有關稅被最高法院撤回之外，還有第四季GDP數據大幅差於預期，不過同一時間PCE數據卻大幅強於預期等，有潛在的滯脹危機。另外美伊衝突問題是市場另一個聚焦重點；至於AI泡沫仍是隱憂，因為現在「七巨頭」一共融資了超過2,000億美元。眾多因素加起來，由於有太多證據及基本事實，要真正衡量每一個因素，看起來是相當的不現實。那麼我們應該如何思考？其實最簡單的方法就是思考究竟現在資金會否感到很高不確定。這個答案顯然易見的：就連專業的經濟學家也對現在這個情況感到力不從心。換句話說，現在市場上的不確定性非常之高、當不確定性不斷增加的時候，資金最先考慮的會是離場觀望。

基本上，美國「七巨頭」走勢有不同程度的見頂跡象；特斯拉已跌穿關鍵的428美元，若果未來再次跌穿400美元這個重大的心理關口，大機會出現持續下跌，可留意南方兩倍做空特斯拉(7366)。英偉達已經是走勢較為良好的巨頭，始終在180以上有支持；但若果未來再次跌穿175美元，也要非常之小心，可能出現頭肩頂下跌走勢，留意南方兩倍做空英偉達(7388)。

今年是馬年，很多恭賀說話都以「馬上」為開首：馬上發財、馬上財自等。雖是賀年吉利說話，在現實情況來說，當我們經常懷有馬上發財的心態，無可避免地會變得急躁而且短視。大部分能夠在市場上歷久不衰的金融怪傑，很多時候並不是以馬上獲利的姿態呈現在我們眼前，更多的是慢慢累積成果，從而踏上致富之路。