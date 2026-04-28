就像美男不懂港女的弱

恒生指數走勢橫行，預計大機會到期指結算日也未有真正方向，短時間內由3月30日起反彈至4月21日終結，接下來要留意橫行整固時間多長。有太多人對港股非常失望，因為恒指的走勢嚴重未如理想；君不見同一時間韓國指數及日經等其他亞洲股市已經出現創新高的走勢。
究竟為甚麼會出現這個現象？最重要原因在於不同指數納入成分股的準則，以及甚麼樣的公司能夠被納入相關指數之中。恒指成分股講求的是均衡之道，因此包含了不同的板塊如金融、科技、消費、能源、金融、地產等；盡可能平均地納入指數之中。而現在環球市場看重的是AI及算力相關公司，這情況下，恒指相對黯然失色。所以若果只重於指數的話，基本上我們看到的就是所謂「雞肋」行情。
但若果我們研究港股成分股之外板塊，會發現有一些個別港股走勢或主題非常之好，而且不斷破位。當然關鍵在於AI及算力整個核心供應鏈之中，由上游到下游，到達不同零部件的總資產工業股，都能夠發現部分港股走勢相比起其他市場有過之而無不及。
究竟這個趨勢甚麼時候完結？沒有人擁有百分百準確的水晶球，不過根據目前跨國大公司的AI開支情況來說，這個熱潮可能直至今年完結。最大的潛在反轉可能直至經濟衰退下引發公司收入嚴重減少、而導致相關AI支出無可避免的減少，但這個可能是非常長遠的後話。
所以預測市場不如順勢而為，其中易方達亞洲半導體ETF(3486)值得重點關注，因為包攬了亞洲市場中最重要的核心公司，個人會密切留意拉回移動平均線EMA10的機會。