就像美男不懂港女的弱

恒生指數走勢橫行，預計大機會到期指結算日也未有真正方向，短時間內由3月30日起反彈至4月21日終結，接下來要留意橫行整固時間多長。有太多人對港股非常失望，因為恒指的走勢嚴重未如理想；君不見同一時間韓國指數及日經等其他亞洲股市已經出現創新高的走勢。

究竟為甚麼會出現這個現象？最重要原因在於不同指數納入成分股的準則，以及甚麼樣的公司能夠被納入相關指數之中。恒指成分股講求的是均衡之道，因此包含了不同的板塊如金融、科技、消費、能源、金融、地產等；盡可能平均地納入指數之中。而現在環球市場看重的是AI及算力相關公司，這情況下，恒指相對黯然失色。所以若果只重於指數的話，基本上我們看到的就是所謂「雞肋」行情。