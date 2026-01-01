黯然下馬 沙比阿朗素

確實是一個打擊！在皇家馬德里，只要有那麼一小段時間表現不穩定，對任何在教練崗位上的人來說，都是充滿危機。這是過去歷史、或者是「老佛爺」佩雷斯(Perez、皇馬主席)手底下的規律，最新一位主角是沙比阿朗素(Xabi Alonso)。沙比的印象並非老是抱怨，亦不是束手待斃，新年伊始，竟跟隨馬利斯卡及艾摩廉後，又一位被炒掉的教練。其實自他上任以來，做了不少工作，也作出了一定程度上改變，不過，皇馬如今的實力，就如巴塞一樣，放眼歐洲球壇，已難有壓倒性的優勢，只有更多的不穩，就算面對國內其他球隊，變數也自然增加。最可惜的，如果皇馬要改革，本來沙比是能夠帶來一番新氣象的最佳人選。

沙比阿朗素在6月上任，本來他是想等待球隊征戰完「世冠盃」才到位，但為了及早摸索了解，剛卸下利華古遜的教鞭，便馬不停蹄走馬上任。立刻看到的改變，是提供一些機會給一些名氣不大的新人，例如干沙路加西亞(Gonzalo Garcia)，一位入楔能力不俗的前鋒。另外，球會本身想放走的巴西翼鋒洛迪高(Rodrygo)，他亦按照球會意願將它放在後備，在世冠盃雖未能夠爭取冠軍，但回到西甲，好一段時間曾力壓巴塞。另外，見他擺放法國天王麥巴比(Mbappe)的位置，沒有如過去在邊線發爛，更多在中路等待機會，但這樣的麥巴比反而踢得更加簡潔，失誤也較少，那個時間皇馬的表現其實是相當出色！

盛傳沙比阿朗素跟球員的關係並不十分融洽，甚至有點緊張，雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)就更是近乎「對立」的一位，但近日傳出來的消息又指教練和球員之間的關係有所緩和。不過球員的本質是難以改變，沙比阿朗素推崇的前場逼搶，在這支皇馬身上，對比安察洛堤上屆季尾可能是有提升，不過力度也不見到有多猛，而頻繁的傷病，也令到高層請回昔日的醫療團隊，甚至乎大名鼎鼎的體能教練賓圖斯(施丹及安察洛堤年代推崇備至)也回到崗位，這對沙比阿朗素所帶來的教練團隊是有一定衝擊，因為當初沙比是一個不留！

另一點則只能夠粗略指出，沙比阿朗素在利華古遜奠定新一代戰術大師的地位，是因為他能夠在3後衛與4後衛之間不斷切換，球員的小組地面推進能力亦相當出色，這令利華古遜進攻模式既充滿激情變化亦多(要知道其實利華古遜整體人腳在歐洲也只屬二線而已)。但在皇馬，防守的人力配套根本就不足以支持3後衛，對沙比來說是限制了他的調整，而且一些新加入的球員，雖然有一定個人能力，例如左閘卡利拉斯(Carreras)及中堅侯辛(Huijsen)，但二人在歐洲亦非頂級，尤其是侯辛，先在祖雲達斯二隊，上季過檔英超般尼茅夫，最初也只是後備，若非正選中堅辛尼斯受傷長唞，他也未必那麼快便爭取到機會。當然他的表現足夠爭氣，但畢竟那只是他第一個完整球季，他是否一個一級中堅本來就仍有待考證，例如在超級盃決賽對着巴塞隆拿，他「走甩」了本來看管著的射手利雲度夫斯基，讓對方起腳建功，足見他仍欠缺一些經驗及關鍵出腳。再加上兩位防守大將艾達米列達奧(Eder Militao)及32歲的魯迪格(Antonio Rudiger)傷停日子太多，試問這樣的防守能力，又如何能夠令球隊成績穩定？而且你不能夠將皇馬當作一支中上型班看待吧。

後莫迪歷年代 中場級數大跌 至於被西班牙傳媒批評過多的「長傳」風格，失誤率自然較高。當日莫迪歷(Modric)和卻奧斯(Kroos)、卡斯米路(Casemiro)所組成的中場，級數始終相高出太多，如今靠費特歷高華維迪(Federico Valverde)支撐實在相當勤勉。但無論是他、曹亞文尼(Tchouameni)及卡馬雲加(Camavinga)，如作為副手是相當出色，但就難擔大旗，尤其後兩者，表現飄忽，換言之這支皇馬相較兩三屆之前，已經平庸了不少。 但「老佛爺」對皇馬的要求始終如一地「高」，沙比阿朗素未能在人腳最鼎盛的時間執教，在傷患、質素下降之時，他的理念很難發揮。更遺憾的是，這支皇馬，那班所謂大牌球星們的脾氣，卻是永遠高企的，對於執教經驗未算豐厚的沙比阿朗素，能夠平定他們一陣子，但時間一過……個人認為，可惜的地方是沙比已是各方面都很平均的教練，在皇馬也要落得如斯下場，他的繼任者艾比路亞(Arbeloa)縱使有體能教練賓圖斯等人回歸的協助，但餘下一半球季，也不要以為能安枕無憂地帶到至少5月底。