新年願望之一，今年要跑多點。與其說是願望，不如說給自己的KPI(主要表現指標)。一月份剛開始，開局尚可，兩星期認真跑過四次。除一月一日的「跑在最前」及逆跑杯靈雙渡外，上星期跑過兩趟新路。為達KPI，之前報名「大帽山之美」山賽，於星期六舉行。本應保留體力作賽，但任性的我卻按不住於星期四先跑一課。由西環海邊起步，跑入「內陸」經香港大學、薄扶林道遊樂場上龍虎山觀景台。跑港島徑一段接山頂盧吉道，不走環迴步行徑，直上山頂公園的太平山頂平台。極目遼闊大海，剛巧天晴蔚藍，頓感到達了「山頂的山頂，地標的地標」。續跑接北面的環迴步行徑，眼前是維港全景，兩岸宏偉大廈群盡收眼底。下山經貝璐道到香港仔，跑過香港仔魚類批發市場街渡碼頭，沿路經海洋公園，由香島道轉入苗鍾徑。此為沿海步道，海風、美景，經深水灣接麗海堤岸路，不久便看海浪形大廈，到達淺水灣。跑至盡頭天后廟、淺水灣碼頭，約16公里作結。約三小時，很直得推薦的跑走路線，要再來。

周末跑「大帽山之美」山賽，七時到達大連排道運動場，即時取號碼布，寄存行李。碰到主辦友人、一直支持香港街馬的企業贊助人及跑友，還有熟識的攝影師，怎不能忙著打卡。我參加35公里，八時正起步。在城市中，雖然是山賽，起跑段還不少在石屎路跑。入金山路，上山去。跑經麥理浩徑、衛奕信徑，進入城門水塘，走針山、草山，到達鉛礦坳。下山到碗窑，經林錦公路到梧桐寨。由此直上大帽山山頂，熟悉的角度，鳥瞰九龍、新界美景，百看不厭。由於目標是在六小時內完成，過程都沒多停留的拼搏下，直奔扶輪公園，剛衝過終點便立即抽筋。盡情，比賽感重返，五小時五十四分，35公里達標完走。

最開心的是於終點看見同事正在準備另一場賽事起跑，看見大帽山蓮姐，和趕及賽後參加首次「全城跑團」跑首燒烤。完結後回荃灣海旁，剛巧日落汀九大橋，頓感體現香港的精彩精緻，港九新界，上山下海，盡顯香港是城市山野中交疊的美景體驗。