曼城換血操作 考起哥帥

哥迪奧拿

去年的這個時候(25年1月)，曼城為了重新振作，一口氣添入幾名新球員，為結構呈老化、主力長期缺陣(洛迪卡斯簡迪、Rodri)、個別重心狀態一直低迷(菲爾科頓、Phil Foden)等各種問題注入些新鮮血液解決難題。那亦是前足球總監、哥迪奧拿的親密戰友碧格列斯坦的最後操作。既然是救亡狀況，球員的「即戰」能力自然成最首要條件，但收購級數不高的烏茲別克守衛古辛洛夫(Khusanov)及身高1米91巴西年青中堅域陀雷斯(Vitor Reis)，所謂何事？後者雖然也曾得到阿仙奴垂青，但卻不堪重用本季甚至要外借至「衛星球會」基朗拿，古辛洛夫機會不算太少，不過，到近日防線所有大將傷停，由他擔大旗，得到的卻是不堪入目的防守災難。

曾與球迷交流討論此問題，竟有人認為那是為未來鋪排。既是彌補陣容上不足，還要等待成長？令我想到八十年代初期香港甲組聯賽球會東昇大量引入外援，其中一名年僅19歲荷蘭翼鋒溫西加，有一定速度但技術意識仍稚嫩。教練謂可給予時間栽培，卻遭報章記者反諷，請外援，如果不是能馬上帶動、提升實力，聘請回來栽培？豈非本末倒置？

尼高干沙利斯算對辦 另外，也是去年1月份加盟的西班牙中場尼高干沙利斯(Nico Gonzalez)，可能是最對辦一位，一度在本季於中場中路擔起重任，輸送攔截俱備，惜暫因傷缺陣。別以為有「金球獎」得主洛迪復出便可穩妥一切，或者經過長期休養要長時間恢復，可是水準已跟昔日相距甚遠。上周末曼市打吡，洛迪面對曼聯完全失去那股主宰能力，到周中作客挪威的「歐冠」賽事，1:3負波杜基林特，下半場的洛迪，先是控球失誤，被對手搶甩力追不果，只能瞪着眼看着對手射出世界波領先至3:0。之後本由法國前鋒卓基(Rayan Cherki)追成1:3，以為至少有機會追和？結果洛迪短時間前後兩分鐘連攞兩面黃牌，同樣都是被對手快一步搶先身位而要超技術犯規，直白一點，簡直話過就過！哥迪奧拿近兩季一直在填補陣容漏洞，但洛迪也成漏洞，相信無人想像得到！當然此番作客挪威的人造草球場，曼城球員適應困難，也容易受傷，洛迪有所顧忌也不奇怪，但災難性演出卻無可避免！

最後要提的是埃及前鋒馬莫殊(Marmoush)，在去年1月份加盟，也是最先得到重用，他技術好，幫波意識也不俗，曾與夏蘭特(Haaland)夾出一定默契，但到了本季，卻才呈現適應問題。哥帥始終要優先照顧夏蘭特，而且他的戰術，喜歡用那些可傳可射多角色身份的進攻中場，例如科頓、卓基、班拿度施華(Bernardo Silva)，加上今個冬季又剛剛收購加納翼鋒施曼尤(Semenyo)，可以肯定，本季至今英超只錄得206分鐘上陣時間的馬莫殊，已淪為邊緣人，之前代表埃及踢「非洲盃」，更像暫時脫離失意境地……就這樣，25年1月收購4名一隊球員，到頭來，能拎出真正令人信服表現的，只有尼高干沙尼斯。

再回想曼城去季的跌宕，連要作出救亡的轉會收購也處理得馬馬虎虎，那才是更失敗！現唯有寄望重金力邀加盟的英格蘭中堅馬克古希(Marc Guehi)，能馬上填補防務主力魯賓魯賓戴亞斯(Ruben Dias)、史東斯(Stones)、華度爾(Gvardiol)等人傷缺所呈現的「空洞」。不過到頭來，曼城球員的進進出出，偏偏一些軸心位置就是找不到至少一名可靠的替補，尤其是，英格蘭中堅史東斯的傷病紀錄早知已不可依靠。