新一年希望多跑一點，除開始參加多點比賽之外，第二擊是多參加跑團。話說自開始組織「全城跑團」之來，我都很開心能有快速的發展，兩年多有近三十團遍布香港、九龍、新界。我有不定期參加，惟卻沒有系統化的每團定期參與，今年決定開始。想起當年我司口號——想，就跑，慚愧在我而言沒有想像中容易。之前想參與，但往往工作至傍晚七、八時。又或者愛回家照顧「小兒」大嚿，讓牠準時吃晚飯，幫牠清潔家中尿尿。藉口滿滿下，耽誤多時。現在決心想到便要做，上星期四立即實行。首先早上比平常早兩小時返回公司，下午便早點回家照顧大嚿。犧牲交通時間，再由位處「大西北」家出發到跑團。在二十多團中，決定參加灣仔合和中心，放運動品牌「李寧」店舖集合的「全城跑團 - Chill合您跑」。

晚上七時集合，負責帶領的「跑首」已經到達，參加者亦陸續到場，大家有說有笑。店內有專為「全城跑團」而設的自助櫃桶供放行李，非常方便。十五分鐘後出發，大隊到商場外的小公園熱身後起步。大家有秩序的跑在大街小巷中，穿過春園街，跑過天橋，向着海濱進發。天橋上遠看是灣仔會展中心，但前面竟有漂亮燈飾。有不同動物的，還有狗狗、恐龍等，團友說是要買票入場的。還好，現在在天橋上觀賞打卡，費用全免。續跑灣仔海旁，到「地鐵車廂」地標，全團走入，像「大細路」般以地鐵車廂場景打卡。走出車廂影大合照，剛巧有位伯伯拿着拐杖路過。我們嚷着請他幫忙，怎料他立即丟下拐杖，快步走過來幫忙拍照。大家大笑起來，他不是行動不便用拐杖嗎？為甚麼像假裝的臥底般突然轉換身份？