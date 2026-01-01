跟好友們去新疆滑雪，行裝甚多，加上預計最冷溫度是零下二十至三十度，能出戶外跑步機會不大。腦交戰不知應否在已爆滿的行李箱內加雙跑鞋，最後還是擠了進去。

超過五小時的航程到達烏魯木齊，到酒店已是凌晨。翌日早上八時出外吃早餐天仍是漆黑，簡單包點後即出發到可可托海，是滑雪聖地，擁有最長雪季的雪場。已兩年沒有滑雪，一來便是連續五天，我想起連日馬拉松。首天早上冒冷上山頂開始，原本兩年來第一滑，大家計劃走綠色雪道，相較容易的來熱身，稍後再續步試走藍色及至黑色雪道。三人行，慢慢滑落，原來「綠色」也不太易，幸好我們在沒有嚴重摔倒到達山下。大家討論綠道像藍道般陡峭，查看地圖，原來我們剛滑的是全程黑道﹗續滑，全天下來已有點疲累，大家異口同聲﹕「得留點體力，還有四天啊﹗」第二天繼續，回顧記憶中的技巧，重複練習。正常滑動還好，可是練習新姿勢卻不停摔倒。我是用雪板，雙腿被固定鎖著，在失平衡掉下時沒有特別方法減低身體撞擊力。結果，今天滑雪結束時，肩膀、腰、手腕、膝蓋都有撞到，手腳肌肉都有痠痛。為甚麼說好的旅遊放鬆，要面對我最不喜歡的寒冷，及承受身體上的痛楚﹖