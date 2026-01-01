跟好友們去新疆滑雪，行裝甚多，加上預計最冷溫度是零下二十至三十度，能出戶外跑步機會不大。腦交戰不知應否在已爆滿的行李箱內加雙跑鞋，最後還是擠了進去。
超過五小時的航程到達烏魯木齊，到酒店已是凌晨。翌日早上八時出外吃早餐天仍是漆黑，簡單包點後即出發到可可托海，是滑雪聖地，擁有最長雪季的雪場。已兩年沒有滑雪，一來便是連續五天，我想起連日馬拉松。首天早上冒冷上山頂開始，原本兩年來第一滑，大家計劃走綠色雪道，相較容易的來熱身，稍後再續步試走藍色及至黑色雪道。三人行，慢慢滑落，原來「綠色」也不太易，幸好我們在沒有嚴重摔倒到達山下。大家討論綠道像藍道般陡峭，查看地圖，原來我們剛滑的是全程黑道﹗續滑，全天下來已有點疲累，大家異口同聲﹕「得留點體力，還有四天啊﹗」第二天繼續，回顧記憶中的技巧，重複練習。正常滑動還好，可是練習新姿勢卻不停摔倒。我是用雪板，雙腿被固定鎖著，在失平衡掉下時沒有特別方法減低身體撞擊力。結果，今天滑雪結束時，肩膀、腰、手腕、膝蓋都有撞到，手腳肌肉都有痠痛。為甚麼說好的旅遊放鬆，要面對我最不喜歡的寒冷，及承受身體上的痛楚﹖
也許，很多長跑人都會問：「為甚麼這麼辛苦還要繼續跑？」於我，是不停在享受挑戰。不單是享受挑戰成功的滿足感，更重要是享受挑戰的過程。因為天氣預報的零下三十度，我做了最嚴格的禦寒準備。除禦寒衣物外，到達後每天早晚塗上潤臉及潤唇膏對抗乾燥。每天不要拼命的滑，留有餘力。不追逐高難度雪道，高難度動作，要照顧好自己。可能都是正常小事，對我是學習，以往就不是這般，現以新角度生活操作。滑雪給我特別啟發，雙腳踏雪板，人向下衝，恐懼中更要重心向前。越怕退縮，重心移後，越易翻倒。只有面對的勇氣是不夠，還得有實際的技巧，「平衡」風險和挑戰。執筆時還有四天在新疆，不知可否突破寒冷出外跑跑。
長跑野人 [email protected]