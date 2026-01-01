機會愈大壓力愈大？阿仙奴爭霸還缺甚麼

迪格蘭賴斯

近日，英倫媒體有報道指阿仙奴在主場出擊的時候，球員都要承載着球迷的一種情緒比賽，但這是一種焦慮的情緒……酋長球場(Emirates Stadium、阿仙奴的主球場)有一個「圖書館」的稱號，其實這多少帶點貶義，意思是主場球迷的力量不足夠，與媒體所述近期的情況，就是在四線作戰路途之上，得到的竟是更多的沉靜、不安嘆息聲音，甚至剛剛周日負於曼聯的比賽，更曾出現噓聲。這應該是極度渴望球隊要在今年取得冠軍的反射狀況，本是可以理解的，亦有人認為球員收取極高薪酬，自然要承受壓力，怎能夠卸在球迷身上？球迷作為球場上的第12人，高昂的吶喊助威聲音至少能激勵球員士氣，代表着對球員的影響，當然踢得不好，自然有批評聲音。但阿仙奴的情況，是球迷追求要盡快取得理想的比數結果，明明比賽至少是平穩的形勢狀況下，也已經有煩躁不安的焦慮……這個壓力其實也有來自球員對贏得比賽的渴望，甚至是取得冠軍的追求，越想贏得比賽，去絕對的控制形勢，到頭來反而失去掌控局面的能力，中場大將迪格蘭賴斯(Declan Rice)也產生焦慮的面容，可見一斑！

繃得太緊 這個時候，教練更多是要激勵士氣，抑或是仍要球員緊緊的堅守着戰術模式？紀律是重要，但足球，除了經過反覆的計算，更多的是天賦發揮，這並不是路軌上行走的火車，足球理應提供給那些無論天賦高低之人都有一定空間去即興創作，事實上從來那些足球巨星、球王，最突出的就是那一種凌駕於一切戰術的靈光一閃個人發揮！近日和一位球迷交流，他提出一種狀況：球賽密度高，球員已感到疲累，謹守教練的安排部署，甚至可以說是一種規範，加上心理壓力，結果是繃得太緊！

近日的阿仙奴，已是連續三場聯賽不勝，往往90分鐘之內演出上落跌幅都不少，在這個爭標搶分的階段，偏偏欠缺那種拚死都要擊敗對手的勇氣，在環顧本季在英超的多場比賽的整體表現，包括擊敗狼隊、白禮頓等比賽，都是領先後卻自亂陣腳，雖然最後均可全奪3分，但可以肯定這並非球迷渴望見到的場面。

故態復萌 教練阿迪達(Mikel Arteta)絕對是阿仙奴復興的最大關鍵元素，他跟阿仙奴是一個整體，就只差那一步。但他也可能陷入這一種愈是想取得勝利就愈趨向保守的作風，明明在季初的時候，我們見到絕對主力球員布卡約沙卡(Bukayo Saka)有更多前插空間去等待隊友的傳送，減少在邊路持球上腳的時間(雖然沙卡仍是球隊最大的威脅泉源)，如今卻故態復萌；球隊本季增添了前鋒基奧基尼斯(Viktor Gyokeres)，本來配合上也多了簡單直接的向前傳遞，但自從壓過利物浦登上榜首之後，這種情況有所改變，更加貼近的是上一屆那種偏向沉悶、過分謹慎的風格。要指出，這可令到球隊演出足夠穩定，的確，如果用成績說話，那不應該對現在的阿仙奴有太多批評，這才是值得討論的地方，以一支爭逐冠軍的球隊表現，跟我們過去慣常印象充滿霸氣的那一種，是顯得比較另類。有一個簡單演戲的理論——懂得盡情放開，要收斂相對較為容易；相反如一直收着，要放開就比較困難。這就對應到，近日球迷一種直觀印象：為何這支阿仙奴像是「谷唔起」一樣？

英超壓力 但這些印象，在各項盃賽(歐洲及英格蘭本土)方面，又比較少見，雖然對手實力強弱有明顯差距的對碰也有不少，但仍可看出球隊在進攻上是比較放開，尤其是那些地面互傳配合是來得更加精彩！英超壓力太大？甚至好一些球員因為過度規範底下，例如本季加盟的英格蘭國腳進攻中場伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，他就是那一類要倚靠球場上有一定的自由度及空間去展現天賦的球員，可惜至今整體演出似乎是越來越難入局！而過去穩健的防守，偏偏近期一雙中堅加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)及威廉沙列巴(Willaim Sailba)均有不同程度上的錯漏……相信，球隊一定要拋開這個心理枷鎖，以阿仙奴目前人腳，是絕對大有機會一直領放是季尾的！甚至，這也是我近日經常強調，為何渴望球隊能夠最低限度闖入聯賽盃決賽？可能球隊近年欠缺的，就是這一種一場過決生死的比賽之經驗(2020年曾取足總盃冠軍，但因疫情關係，是沒有現場觀眾)！