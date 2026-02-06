完成五天在可可托海的滑雪之旅，離開直駛往國家5A級旅遊景區——天山天池景區。六小時驅車由可可托海到天山天池景區，到達時已是下午一時。幸運的剛通告此景區由二月一日到農曆新年假期間免入場費，遊客只須付六十元人民幣搭旅遊巴士到山上。三十公里車程到達，走路十分鐘便看到壯麗的天山天池。這個山中湖被群山環抱，天池的淨水已結成雪白冰層。回想上次到來已是大學時代，一行九人，八女一男，絲綢之路自助遊。由西安出發，終點烏魯木齊，我們以騎馬加途步上天山。猶記得當年天氣不好，日夜大雨淋漓，走到天山天池時是早上，停下雨讓我們一覽天池之美。回憶的畫面一幕幕呈現，由天池開始，倒敘看絲路點滴，青澀往事。

天池上已開放給遊人玩樂，冰上滑梯、電動卡車、香蕉船、冰上足球等等，應有盡有。很多家庭老少在遊玩，也有在拍婚紗照，青年男女在打卡、直播，是個遊樂場般的氛圍。真想在天池上跑跑，但身穿厚重衣物，打底長褲，加上雪鞋身笨重，跑不？來都來了，拜託好友「照顧」大衣，懇求珍貴的一小時任性時光。天池被天山群峰環抱，呈長形，我向著最遠處奔跑。起步不久便氣喘如牛，忘記是1,910米高海拔。越跑越遠，遊人的腳印也越見減少。踏上新雪，身下一沉，不好用力，卻留下一列全新足跡。呼吸著寒冷空氣，跑在白雪，上次已是在跑南極連日超馬的體感。跑到碼頭旁，有趣的不是在碼頭上看湖，而是站在湖上回望。跑到給圍欄截著，不能再前行。站著，寧靜，難得站在天池上，感受著天山靈氣。忽發奇想，不如轉湖一圈，當然其實只是天池的北面。由北端遊客落腳點，順時針沿天池邊跑，享受環山的風景，跑過在湖邊山上的西王母祖廟……一圈回到起點。