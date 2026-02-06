驚入錯「水貨」？ 談英超內部轉會

獲悉一項數據，英超球隊在英超內部球員轉會投入所佔的整個轉會總額，從6年前的14%急增至本季的34%，包括剛剛結束的冬季轉會窗在內，英超球隊在內部之間的收購球員支出已超過12億英鎊，較去年增加愈4億英鎊。馬上可聯想到，因為球員已經在英超有表現，特別在極注重身體對抗能力、內耗情況激烈的一個聯賽，一名已適應英超、表現「有辦你睇」之人，更有保證。因為無論球探親自觀察，或運用AI不斷演算，也無法肯定，另一個聯賽的球星，就算如何出類拔萃，來到會不會成為「水貨」。

科利安華迪斯

沙維施蒙斯

夏維斯

沙維施蒙斯仍掙扎 舉個例，利物浦天價購入德國天之驕子科利安華迪斯(Florian Wirtz)，以及熱刺都花費不少已得到的沙維施蒙斯(Xavi Simons)，兩人在德甲均備譽為新一代最出色的進攻中場，但這些「技術流」一旦來到英超，便陷於苦苦掙扎之境。後者更一度有「災難性」的演出，消磨了好幾個月，才逐漸發揮令人滿意的水平；甚至早幾年前車路士收購德國雙子星夏維斯(Kai Havertz)與迪姆華拿(Timo Werner)，夏維斯還算偶有佳作，直至轉投阿仙奴才真正展示出他的全面能力。而迪姆華拿在車路士或後期在熱刺，均淪為「失機主義者」，最重要，他的「高速」，在英超卻只是一般速度，更直接將球員自信心擊沉！

當拿隆馬

當拿隆馬夏蘭特表現佳 不過，並不代表從其他聯賽來投的球星，失手比率特別高。以曼城為例，本季加盟的意大利門神當拿隆馬(Gianlugi Donnarumma)，比過去(英超年代)任何一位曼城門將都來得穩健可靠；挪威神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)雖每一季都會遇上狀態調整期，但總體入球量依舊高企。去季「聯賽盃」冠軍紐卡素陣中兩位中場大將般奴甘馬雷斯(Bruno Guimaraes)及辛度東拿利(Sandro Tonali)，加盟後便能旋即投入，表現得到肯定；甚至添巴(Timber)這名荷蘭守將，他的第一個球季有災難性結果，並非表現不濟，而是重傷休養一整季，但上季正式復出，直到目前，他在阿仙奴的超凡演出，已屬全英超最佳右閘球員。

本季「歐冠」聯賽階段前8位可直接出線16強隊伍，阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士、曼城5支英超球隊就佔去5席，結論就是英超霸權已到空前強大之境。英超水平愈高，特別對於前列強隊，聯賽內部收購比例提高，在花費巨款之前，已有不少信心保證，但又並不代表絕對穩陣，畢竟，每一筆簽約都是一場賭博！只是引進英超以外聯賽的球員，風險更大而已⋯⋯

基亞利殊

伊沙克轉會引混亂 例如，阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)的轉會風波，除了打破英格蘭轉會費紀錄之外，對紐卡素及利物浦都是打擊不小，當然也包括對其本人，缺乏了季初磨合狀態，上陣表現跟過去相距甚遠，目前更受傷要休養一段不短時期。卻基斯(Milos Kerkez)這名左閘，過去在般尼茅夫的飛快上落頻率，在利物浦一直得不到默契配合，到了近期才穩定下來，但球季已過一半！說句公道話，這當中也有教練的問題影響，有時候球員也很無奈！又或者艾斯這名在水晶宮展示出極高天賦之人，偏偏本季加盟阿仙奴後，能夠兌現其才華之比賽甚少，因為伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)是需要更多自由度的球員。但教練阿迪達眼下的戰將全都要兼具防守職責，這就是一個在英超多年之人一樣會存在著球隊風格的適應問題(按：近期可略看到阿仙奴對其運用作出改變)。