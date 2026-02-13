主帥有料？ 英超二線實力分子

本季英超，有幾支二線球隊，他們的表現未必可以持續一整季，但提供了不少刺激的元素……水晶宮、般尼茅夫、富咸，以及升班馬新特蘭，都是自己比較欣賞的！

加斯拿

水晶宮板凳深度不足 水晶宮——上季足總盃冠軍隊伍，在奧地利籍教練加斯拿(Oliver Glasner)的帶領下，逐步形成一個攻守上落都維持緊湊的團隊，他們的三中堅陣式，從來都沒有惹人質疑。一條中路脊骨撐起球隊，中堅麥辛斯拿確斯及馬克古希(已轉投曼城)，中場新星阿當禾頓，攻擊線上的伊斯美拿沙亞及馬迪達，季初一道創下射門次數及攻門數值頭兩位的數據，厲害之處能用最少傳遞到達危險區域，或交由沙亞或右翼衛蒙路斯突破埋門或傳中；也可利用法國中鋒馬迪達二傳過渡。可惜，這支具一定娛樂性的球隊，卻礙於陣容並不深厚，一旦個別球員受傷，已經足夠影響實力。馬迪達較早時候「扭計」，也幾乎加盟AC米蘭，只是通過不了體檢，縱使回歸，也影響了士氣，教練加斯拿也不滿球會高層未能投放更多資源擴充實力，季後約滿離隊也已成事實。另外，把握力不足也是問題，雖然重金收購狼隊中鋒佐真拿臣，此子有一定能力，但球隊始終已無復季初的士氣了……

列比斯

新特蘭鬥心勁主場氣勢強 新特蘭上季透過附加賽才得以升班，「理論上」是最不被看好的球隊，但他們在夏天轉會窗大刀闊斧收購多名具有實力、兼且有鬥心的球員，例如中場格列沙加、哈比迪亞拉；中堅艾迪尼迪、門將路菲爾等。加上教練列比斯(Regis Le Bris)鼓勵球員，目前成為了全個英超士氣、凝聚力最好的隊伍之一，他們的特色後場用波非常穩定，但看準時機也會作出長傳快攻。荷蘭前鋒布洛比善於身體抗衡，也有刁鑽靈活的勒菲策應；右閘曉美爾助攻助守不惜體力；還有另一位中場氣袋薩迪基，這套陣容，令新特蘭面對任何球隊，也能踢出自己的風格——就算後防受到壓力也不會慌亂解圍，於前線的跑動能力也可以令對方防守球員不敢輕出。遺憾跟水晶宮同一問題，就是把握能力不足，所以入球不多，組織能力亦平平……不過比水晶宮優勝得多的，是球隊上下一心，還有新特蘭的球迷同樣出色，他們主場的氣勢比「鄰居」紐卡素可能更盛！

馬高施華

富咸愛針對部署 富咸本季是按自己套路再加上每場的針對性部署，馬高施華(Marco Silva)這位教練不經不覺已經第5季執教，本季他將伊禾比調入中場中路。這名尼日利亞翼鋒本身速度不算高，但經驗卻更豐富，利用技術在中場控球，有助組織推進，他們也屬具有組織能力的中型班，還有一位本季狀態不俗的翼鋒哈利威爾遜，已取得8個入球4次助攻，成為球隊首席射手。球隊配搭算是平均的，只是欠一點「卡士」。

伊拉奧拿

般尼茅夫無懼對手前場迫搶 般尼茅夫面對任何對手都無懼向對方前場迫搶，是一支踢法爽朗兼快速的球隊，要知季前防線有幾位主力賣走，影響自然是有的，上季38場才失46球，本屆的數字已經到達45球……但進攻上更有決心，例如更加利用好達雲尼亞的後上能力，中場中路有阿歷斯史葛及泰拿阿當斯這個穩定配搭。特別欣賞史葛的串連能力，他也是這一代新冒起的英格蘭出色中場(其他如艾利諾安達臣——森林、阿當禾頓——水晶宮)，再加上由艾華利遜領導的鋒線，過去也曾形容這位巴西前鋒走位出色，也經常去捕捉對方守衛的些微失誤……第一屆踢英超的法國左閘杜菲助攻能力不俗，而且至今26場聯賽全部正選，又可帶到另一個焦點：收購眼光！除了杜菲，還有19歲的法國小將古比，這名可出任進攻中埸及前鋒的球員，在此刻暫統計878分鐘的上陣時間，已有8個入球，既有遠射、亦有出色的門前把握；冬季有加納國腳斯曼尤離隊，卻從巴甲引入19歲翼鋒拉恩，也像是「零適應時間」，1月底加盟，已得到兩次正選機會，也攻入了2球兼有1個助攻，看來，是球探團隊早有關注之人。就這樣，縱使放走不少主力，又能夠及時補充新鮮血液，在西班牙教練伊拉奧拿(Iraola)第3季領軍下，球隊亦已擺脫護級隊伍之名。

當然，到最後以上這幾支球隊的聯賽排名有可能是9至14位這些位置，但相加起來的出色表現不少，特別是般尼茅夫、富咸信任教練的能力，這也帶來穩定的發展。我相信列比斯在新特蘭也會任教好一段時間，最重要，這幾支球隊都已經有一套穩定發展模式，留住英超席位，來得比一切重要！