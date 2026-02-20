《馬年七天跑走集作(上)》

今年目標是跑多點，馬年目標一樣。年初一，沒有驚天動地的路線、十分吸引的風景和超長距離的挑戰，只是簡單的在家附近跑十公里。我希望馬年，是回歸初心，簡單直接，貼合日常的開始。象徵今年可以平常心，恆常恆心的跑步。在十公里的世界，一小時左右，應該是花得起的時間，適合變成持久習慣。是的，跑了這麼多年，慚愧是仍沒有養成如洗臉擦牙的習慣，亦沒有像跑友們分享不跑不舒服的感覺。輕鬆慢跑，感受微風，不理時間，不太費勁。有點像禪修，不在想什麼，完全放鬆，慢慢放鬆，感受自己。

年初二，早上拜年，下午便走上寶雲道散步，平凡但原來我沒有試過。每次到寶雲道都是跑步，正藉開年，說笑的吸收富區靈氣。非正式統計，新年最受歡迎的恭賀說話是﹕「恭喜發財﹗」而據說今年正東是財位，那就決定先由寶雲道灣仔段向東走，即跑馬地方向(其實只是亂來，找過藉口向左走還是向右走)。很久沒有散步，以往感覺十分緩慢、納悶，但現在不趕時間，心情罕有的輕鬆。慢步細味山下的城市，視覺由合和中心轉移由大廈群至維港，細賞沿寶雲道的繁華美宅。到寶雲道東面盡頭折返，向中環方向直走，察覺初二下午遊人跑友不絕，一派健康氛圍。到金鐘段走向山下，經纜車總站，慢步城市。經過灣仔船街，發覺跟數年前的印象完全改變，現已建成現代建築群。上山返回寶雲道作結，走過三小時，忘記量度距離，那管。

年初三，相約好友長跑，主題是跑與「馬」有關的路線跑大運。由沙田源禾路體育館出發，先經過沙田馬房，再跑到馬料水新渡輪碼頭。續跑至馬鞍山海濱長廊，沿海近水，遠眺八仙嶺。沿海岸線，慢跑經過烏溪沙碼頭、T6燈塔、烏溪沙沙灘、海星灣、泥涌，經過香港李寶椿聯合世界書院，到GO PARK體育園區。輕鬆吃早餐，閒話家常，跑步就是好友聯誼。續跑回起點，路線有山有水有馬有仙氣及有書卷氣，28公里作結，「易發」過新年。