馬年七天跑走集作(下)

金黃火紅的深圳灣

今年目標是跑多點，新年七天跑走集作，上期年初一是「基本」，年初二是「放鬆」，年初三是「朋友」。年初四，昨天跑過28公里，今天不勉強，決定帶我家犬兒「大嚿」散步。這天傍晚帶牠出遊，看著牠慢走，我有像爸爸帶著小孩的感覺。想起在不開心時，有牠陪伴的無數暖心日子。回想收養牠時在寄養中心的模樣，當時牠的皮膚敏感令米白色皮毛上滿佈紅瘡。領養後每天餵食防敏藥，皮膚問題總算受控。眼有乾眼症，天早晚滴藥，淚水勉強達標。口腔有細菌入牙骨，數年來四次手術，現在已將所有牙齒拔掉，可說一勞永日。剩下的中耳炎，現在仍然努力中，每天洗耳，不時下藥清潔及餵抗生素。現在身體雖仍有不同毛病，但整體健健康康，準備外出時都是活力充沛，蹦蹦跳跳。跑走，是珍惜與「家人」的共處時光。

年初五跑上附近的天水圍山，時間剛好捉到日落的尾巴。下午六時前跑到山上，天清無雲，在寧靜的山坡上，遠眺深圳海灣、深圳灣公路大橋、對岸碼頭。黃金太陽緩緩下降，色調變紅。黃金大紅好意頭，我愛「山野」好風光。年初六大清早，參加香港山路錦標賽的30公里短途距離。七時許到達大尾篤，被清晨日出的淡雅吸引，平靜海面帆船樹影，如畫逸美。心情大喜，沒有比賽前的緊張，輕鬆與在場碰面友人攀談。起步以輕快步伐前進，過山後沿海慢跑﹐經過我喜愛的舊村鎖羅盤，一列列鮮紅揮春在古樸磚牆上特別「驚艷」。我沉醉在山中慢跑，心無雜念。因這天用上路跑鞋，怕抓地不夠，緩震較軟，專心在體感和雙腿的用力點。跑到最後下坡段，雙腳有點疲累，在抽筋邊緣。稍稍拉筋續跑，直奔終點，享受盡情的「比賽」。我沒有特別練習，對路況、時間沒大概念，如約六小時完成便可。結果五小時內完走，大驚喜。

年初七人日，是七天跑走尾聲，完結就是未來的開始，以修復、準備作結。我慢走街上，像禪行「自修」般，以身體感受四周。完成跑走集作之「基本」、「放鬆」、「朋友」、「家人」、「山野」、「比賽」和「自修」。

清逸優雅的大尾篤