英超球會表面風光 熱刺艱苦經營

熱刺上季英超戰績低落，孫興民進一步下滑、時任教練普斯迪古路技窮，加上傷兵/傷停時間過多，集結因素而得出歷史新低，但畢竟奪取得「歐霸盃」……但到了本季，更換了教練，也作出不少收購，過份保守、欠缺進攻靈氣的風格，再次換來另一低點，更甚的一種風向是，已在預測熱刺會否最終降班……

大牌球會降班，那種震撼性不言而喻！畢竟他們的傷兵狀況比去季來得更嚴重，此點也頗值得同情，試問超過半隊的絕對主力在養傷，有些還要整季倦勤，又怎可能有好成績？！當然，個人仍相信他們有能力留下來，是相信他們的「名牌」底蘊。事實上，早在上個月，有英格蘭金融體育專家作過統計，自英超元年(1992年)起至今，所有參與過的隊伍合共虧蝕近50億英鎊。其中10間球會承擔90%損失，車路士錄得超過負12億英鎊，意想不到緊隨其後的是阿士東維拉和愛華頓，分別虧負超過6.7億和6.3億。這30多年來有盈利的球會不下20間，但真正可觀的只有般尼(1.31億)、阿仙奴(1.32億)、熱刺(1.83億)。

2024-25年球季，由於熱刺取得「歐霸」冠軍，並有資格參與本季「歐冠」，總體營運收入達到5.65億英鎊。其中，比賽日收入1.264億英鎊(高於利物浦和曼城)，商業收入2.769億英鎊(高於阿仙奴，僅次於曼城、利物浦和曼聯)，轉播收入為1.616億英鎊。而且，熱刺的球隊工資對比競爭對手也不算高，上季的薪資為2.486億英鎊。這數字不僅遠低於英超其他的Big Six分子(薪資總額大概在3.381億至4.214億英鎊之間)，甚至比阿士東維拉的2.685億英鎊也要低。工資相對沒那麽高的優勢在於，來季英超推行新的財務管控政策，規定球會開銷(轉會費攤分、經理人佣金、工資)不得超過球會營運收入的85%，熱刺在23-24球季，薪資佔營運收入的42%，位列英超最低，上季也僅升至44%，雖不是開支的全部，但肯定有足夠運轉空間。

熱刺買賣球員淨投入稱冠

不過，若計算19-24年之間，熱刺原來累計虧損高達3.072億英鎊，這一數字幾乎跟自英超成立以來積累的全部盈利扯平！而這些虧損，很大程度上來自於造價高達10億英鎊的新球場的建設成本費用。同樣這個期間，熱刺買賣球員的淨投入也達到約4.7億英鎊，高於曼城，列於車路士、曼聯和阿仙奴之後；甚至在過去的18個月，熱刺在轉會的淨投入為約2.7億英鎊，這數字是英格蘭所有球會之首！

以上出現一個狀況，熱刺花費不少，但拎不出能夠吸引到最頂級球員工資，難以和其他競爭對手爭奪球員，難怪前教練普斯迪高奧在一個訪問節目上毫不避忌提到：「熱刺不像是一間大球會……」或者，這是他們的組軍方針吧。不過，另一難關，肯定是前度兩大頭牌哈利卡尼和孫興民相繼離去，這在市場的擴展、贊助商的吸納方面，受到很多阻滯。更有英倫媒體指某個別商家一旦合約期滿，便會終止合作，當然，這未必一定是損失，但要爭取更高金額贊助，又談何容易！