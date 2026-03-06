英超已偏離美麗足球？

本季的英超比賽已經嚴重偏離美麗足球？充滿了功利算計？創造力匱乏和過度戰術化，正在摧毁比賽的觀賞性？姑勿論你是否認同，可能，這正是足球歷史發展過程必然遇上的一種「周期性」問題，正如這接近20年的時間，不正是有指「傳控足球」扼殺比賽爭持程度？過分的傳控，又何嘗不是功利的一扼殺比賽種？然後，自然就會走到一個盡頭，或在內裡加添一些變化，正如哥迪奧拿，不可能在英超照辦煮碗搬他過去在西甲時期的模式吧。 正如六十年代世界足球發展，全都集中(共同目標？)怎樣對抗技壓群雄的巴西(森巴)足球，球王比利被專門侵犯，是醜陋的；到了六十年代末期，又有荷蘭「全能足球」展現威力。雖然巴西人仍能夠在70年高舉「世界盃」，但之後兩屆無以為繼，整個七十年代，幾乎屬於荷蘭及西德天下，「橙衣軍團」的確沒有任何錦標落袋，卻贏盡超越半個世紀口碑，如今仍在持續！

再到90年在意大利舉行、創下當時歷史上平均每埸入球率最低的一次世界盃(僅2.21球)，那個年代，足球風格趨向保守，不願冒險進攻；當屆更創下16張紅牌的最高紀錄，就算自己所擁戴的西德，他們那時最擅長的落地攔截從後阻止對手，若放現在，沒有紅牌也至少得黃牌。防守球員可自由將球回傳給門將用手接住，也就給予好些隊伍有試圖拖慢節奏的機會；到達淘汰賽階段，更顯消極之致，由16強起至決賽共16場比賽裡，竟有8場戰至加時，更有4場要以12碼決勝(包括兩場四強戰西德對英格蘭及意大利對阿根廷)。實際上，那屆贏得不少讚譽的冠軍西德，由8強至決賽，共只指在法定時間射入3球，當中有兩球來自12碼，另一個也是禁區外罰球……不是西德消極了，而是對手更小心謹慎造成。

在規則中找漏洞的運動 球例不斷微調更改，原意自是想更公平、更保護球員、令節奏更爽快，但始終到了一個時期，「改動」已應變不了足球本身，應該說是保證要贏的現實。本季英超難看了？因為從來這是一項在規則中找漏洞的運動。事實有球隊拖延時間，但最大的拖延「慣犯」卻又是所謂維持公平的VAR系統做成，無奈嗎？更無奈是球證莫衷一是的執法尺度……那自然，要更功利，才可確保有利位置，英超以外的聯賽有沒有太負面評價？我不清楚，但撇開技術而論，因為競爭激烈程度本來就有不少距離！

如果從90世界盃再到如今英超，不能說沒有之前精彩，但也沒有減少功利，想有更多節奏明快的進攻足球？國際足協和歐洲足協不斷擴充賽事，令球員疲於奔命，有能力之人卻有心無力，不斷修改條例，這只是並不高明的「掩眼法」，記得因為國際足協一意推行夏季的「世冠盃」(2025年)，令某一班球員又缺乏多一個夏季休息期，到頭來，這種累積的疲倦，太多的比賽，激烈的競爭環境，還怎有可能大部分對碰也是精彩？欠缺精彩的賽事，也在摧毁球迷觀賞的專注度及興致。

還是，要繼續批評英超難看了？