足總盃看英足 小球會有血性值得尊敬

上周阿仙奴作客曼斯菲(Mansfield Town)的「足總盃」賽事，由於阿仙奴作出大幅度輪換，正選更有兩名年僅16歲的「小將」杜文(Dowman)及沙爾文(Salmon)，表現不似平日的穩定，是可以預料的；就算其他一些經驗較好的球員，合作次數也並不是太多，即是，肯定沒有最好的默契配合。正因如此，面對低兩級還要是英甲中游分子的曼斯菲，竟合演出一場相當緊湊的賽事，阿仙奴一度被對手「追和」，直令自己聯想到在七、八十年代初接觸此項被喻為是「爆冷溫床」的盃賽，那時候，在頂級聯賽的前列分子，就不一定能夠去到最後階段……

當年亞洲電視也曾轉播足總盃賽事，記得主持評述之一、也是香港足球名宿蔡育瑜先生強調：等同有44支同等分量的隊伍在較量(當時甲、乙組各22支球隊)，那是因為，球隊之間的貧富距離相差絕對沒有像如今那般大，球會倚重的機乎完全是比賽日門票收入。自己喜歡上、支持上阿仙奴，因為他們連續三屆踢入決賽(77/78，78/79，79/80)，覺得他們很威；但有兩屆決賽，均以0比1敗陣，78年輸了給葉士域治，那支由名帥卜比笠臣帶領的球隊，贏了那次決賽，令葉士域治打了一支強心針，在往後幾季於頂級聯賽成為一隊左右大局的球隊，更奪得歐洲足協盃冠軍。80年那一次，阿仙奴以0比1負韋斯咸，但要知道，那時的「鎚仔幫」，只是當季乙組排名第7的球隊，就憑英格蘭國腳中場名將杜利華布祿京一個頭鎚一箭定江山！之後一季他們便取得乙組第一名升班，也踢入聯賽盃決賽，跟班霸利物浦踢和，再重賽才以1比2見負……你能想像在現今環境，一支次級聯賽隊伍，可以擁有像如今高爾彭馬、迪格蘭賴斯等國腳嗎？

Rhys Oates(左)表現出色。

只要盡力 不要有遺憾 說回曼斯菲，他們一位全場落力奔跑、不斷衝擊阿仙奴防線的前鋒球員Rhys Oates，更取得今仗Man of the Match。另一位中埸球員、隊長Louis Reed，兼前顧後，控制節奏，甚具大將之風；甚至右後防的Lucas Akins，已經37歲，去到球賽最後一秒，仍上前助攻，全隊均甚具「血性」，也產生不少威脅，猛然令自己想起那份對足總盃的回憶！其實阿仙奴本屆確有「抽籤運」，本季足總盃第三圈、第四圈的對手，分別來自英冠的樸茨茅夫，及英甲的韋根，對比下，「知名度」高出曼斯菲不少，更曾在英超有一定表現，但一旦先失球，鬥心便頓然下降……

或許曼斯菲屬真正的小球會，也最貼近草根，他們的想法最純粹，一心要做到最好，能力縱差很遠，只要盡力，不要有遺憾，跟如今的金錢聯賽，完全是兩個世界。奇蹟，他們已創造過了，在上一圈，他們淘汰的正是英超球隊般尼，今次終於落敗，仍要對他們致以最尊敬的掌聲！