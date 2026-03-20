狼隊能否成為最強勢的「降班隊伍」？

英超狼隊(Wolverhampton Wanderers)本季一開始便跌入黑洞，主帥彭利拿(Vitor Pereira)欠缺引入球員眼光，結果在收購了好些缺乏英超經驗、變動又不少的狀況下(失去古亞影響甚大)，無力挽救。球會終於作出一個明智舉動，炒掉彭利拿，聘請既是前球員、當時在英冠只帶領米杜士堡數月並取得前列位置的威爾斯籍教練洛．愛華士(Rob Edwards)，希望能逃出生天，遺憾積重難返！ 洛．愛華士剛接手，馬上遭遇一波「7連敗」，之後3場取得1勝2和，包括當時令人意外地3比0大勝另一護級球隊韋斯咸；接著的10場，剛開始能跟紐卡素「打和」，然後又遇到3連敗，往後卻取得2勝3和1負，特別是爭取得球季首次英超「2連勝」的對手，是英超前列分子維拉及利物浦，也曾落後兩球下迫和阿仙奴！愛華士剛好在執掌狼隊20場英超取得15分，談不上很出色，但按同期比較，卻已經比排名19的般尼(近20場僅取10分)及排名16位的熱刺(近20場13分)還要多！狼隊目前作賽31場共17分，要知整個首循環(19場)才僅得2分而已……

冀帶著良好團隊氣氛征戰「英冠」 就算是最樂觀的狼隊球迷和工作人員，也不可能相信從現在到季尾，球隊能成功保住英超席位，更實際的做法是：帶著一個良好的團隊氣氛來季征戰「英冠」。由於下季英冠將修改規則，升班附加賽參賽球隊從4隊(3至6名)擴充至6隊(3至8名)，這對狼隊而言也是一大利好消息。當然，他們的目標是躋身前兩名直接升班。切實狀況是，一旦降班，經濟能力必遭削減，陣中一些具實力球員如巴西國腳中場雙子星安祖(Andre)及祖奧高美斯(Joao Gomez)勢難留下，但至低限度要留住個別年輕小將，例如年僅18歲文尼(Mateus Mane)。這名英格蘭進攻球員陸續爭取到不少正選，他善於在前場不斷鑽營，充滿活力，亦已經被利物浦、曼聯、阿仙奴等吼實。

文尼

狼隊主帥愛華士

有「不可妥協的最低標準」 愛華士形容球隊有「不可妥協的最低標準」，他解釋：「這關乎職業態度、衝刺、回追、對抗、整體跑動速度。現在我們的跑動狀態，和剛接手時相比，簡直是天壤之別。或許會在控球上犯錯，但努力程度、跑動速度是可以掌控的。」有過兩段執教狼隊青年軍經歷，愛華士予人感覺是真心熱愛球會，盡可能與球會每一位員工溝通交流。看似理所當然？但原來很多主教練都做不到。 愛華士也有嚴格要求，也會對球員發火，但大體上，起碼是一位受人尊重的教練，狼隊至少也沒有之前那麼容易被擊敗。本季有好幾支球隊，在中途更換教練之後，臨危救火當然是最大任務，但更可以看到未來可穩定發展，甚至令球隊重新建立文化。例如卡域克(Michael Carrick)，他一上任，同樣是着重跟球員溝通，但精簡訓練程序，球隊會議盡量維持在15分鐘，午餐前便會完結整日操練，比賽日後通常也會放假一天，這些戰術背後的舉動，卻足夠令球員向心加強！

又例如艾比路亞(Alvaro Arbeloa)，他接棒沙比阿朗素(Xabi Alonso)執教皇家馬德里，看似是內部提升，但他卻是最懂得皇馬文化的人，因為這球隊向來都是重視個人天分大於團隊精神。沙比阿朗素那些新一代的方式，頻繁的視像戰術分析、要求球員進行全力高位逼搶，或要配合戰術而限制個人天賦發揮，這些都有違皇馬的DNA，艾比路亞都逐一扭轉。雖然聯賽成績由領先變落後，他遭到批評的呼聲一度甚大，但偏偏剛剛在「歐冠」淘汰曼城，而且兩個回合都能取勝。當中一些位置的變化，例如隊長華維廸(Federico Valverde)的後上射門威脅，以及雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)表現復活，兼一些後備球員如巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)取得晉正選後表現相當好，可盡情展現他刁鑽靈活的踢法。這些有利因素，亦令到這位願意貼近球員的教練，得到不少支持。

潮流總是去了又回來，近20年我們經常在討論那些數據化極端要求的足球，又會否走向過去更多以人為本的道路？當然，能夠兩者融合之人，才會走得更遠。