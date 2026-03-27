今期是本欄第301篇，回想亦十分驚訝。由當年副社長邀請寫專欄開始，戰戰兢兢地每星期一篇，想不到已6年時光，極忙亦堅持。我感受到筆耕如長跑，一步一步，一字一句，一篇一篇的累積下來。
上星期有幸參加「天花板」級的無錫馬拉松，驚嘆位不絕。今年「錫馬」半馬加全馬共有三萬五千名跑手出賽，卻有五十萬人報名，成功中籤率僅7%，被譽為最多人報名的中國馬拉松。
香港有直飛無錫的航機，不用3小時便到達。多年前到上海、蘇州旅遊，順到無錫，今次重遊故地亦略帶回憶。抵埗後直奔場館取選手物資，館內人海般的工作人員、巨型電子屏幕，最吸睛的是全場一片粉紅色。原來錫馬最著名的是粉紅櫻花賽道，沿途景色浪漫漂亮。
跑手領取號碼布後，再取大會提供的背心。現場設有試身室區，讓跑手可即場揀選合適的尺碼。在場內蹓躂後，看見儼如機場櫃位、空姐及行李運輸帶的布置，原來這區是「能量包」領取處。所謂能量包，是整個鮮黃色寄艙行李箱，且滿載各種禮品。200元人民幣的報名費，單是這行李箱已值回票價。
起跑按跑手步速編排，讓同速跑手一起出發，跑來更暢順。我以輕鬆步伐，一心順勢而跑。怎料忽然看見四小時完成步速的領跑員，小弟心知練習不足，四小時定當不成。惟作為跑者，下了場、必盡力，我便保持警覺地中速跑，享受著太湖美景，竟然可跟著「4小時牌」到半馬。可是跑多5公里便體力驟降，由5分50秒一公里跌到6分鐘、7分鐘、8分鐘……能堅持完成，全靠中後段頻密的補給站和平直賽道，所以這賽道很適合「造時間」。據主辦分享，「錫馬」高手雲集，全世界只有18人可在2小時10分內完成全馬，今屆錫馬已有6位。
終點設於展覽館，甫進場便免費派發禮物，吸睛是鮮艷粉紅膠拖鞋，還有小籠包等食物。大會對跑手體驗追求極至，還有完賽跑衣「寄」到你屋企。我看見錫馬主辦都是一步一腳印，不停步，不停進步。