今期是本欄第301篇，回想亦十分驚訝。由當年副社長邀請寫專欄開始，戰戰兢兢地每星期一篇，想不到已6年時光，極忙亦堅持。我感受到筆耕如長跑，一步一步，一字一句，一篇一篇的累積下來。

上星期有幸參加「天花板」級的無錫馬拉松，驚嘆位不絕。今年「錫馬」半馬加全馬共有三萬五千名跑手出賽，卻有五十萬人報名，成功中籤率僅7%，被譽為最多人報名的中國馬拉松。

香港有直飛無錫的航機，不用3小時便到達。多年前到上海、蘇州旅遊，順到無錫，今次重遊故地亦略帶回憶。抵埗後直奔場館取選手物資，館內人海般的工作人員、巨型電子屏幕，最吸睛的是全場一片粉紅色。原來錫馬最著名的是粉紅櫻花賽道，沿途景色浪漫漂亮。