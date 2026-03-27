阿仙奴「雙刃劍」 一人之下的阿迪達

阿廸達

只有小高安基(約書亞)的權力比阿廸達(Mikel Arteta)更大(Only Josh Kroenke wields more power at Arsenal than manager)，而阿迪達只是阿仙奴的足球經理，按道理說，在他以上的職銜，至少還有來自意大利的「體育總監」比爾達Andrea Berta，甚至CEO 李察加列(Richard Garlick)，但事實上，在阿仙奴的訓練基地，李察加列、比爾達等出現的時間不到一半，內部人士都清楚，除了班主約書亞高安基，地位最高的就是阿迪達！

24年9月份跟阿仙奴續約，也是阿迪達跟球會所簽訂的第3份合約，似乎每一次動筆，他的地位、權力，來得更高更穩固，不少人以為，若本季再沒有任何重要錦標，他必定要離開，但他在這個權力遞增的同時，本就仍處於「空白期」，2020年的足總盃冠軍，只是一份見面禮……當然，你要以一位初哥教練第一次執教的標準，去跟哥迪奧拿及高普等有豐富奪冠經驗又見慣世面作出比較，是不公平的，但作為一間大球會，能夠給予的空間本就是極其壓縮，偏偏阿迪達很快便等到一個扭轉他人生的重大契機，老班主史丹高安基(Stan Kroenke)派親信，也是一位律師添劉易斯(Tim Lewis)掌握大權，踢走當時的CEO桑列伊(Raul Sanllehi)，也從財務大幅整頓，可是，那刻的管理人員，經驗著實不夠，他們竟將阿迪達提升為「經理」，可他也只是剛剛拿了一個國內盃賽冠軍，有功績但不算顯赫，經驗更是……那是2020年尾，就這樣踏上權力之路。

阿迪達只剩一年合約 過去整整5年時間，阿迪達權力逐步穩固，也有表現可以拿到出來，例如22/23球季，承接對上一季取得第5名，本來最大願望是重回「前4」行列，誰知一直站在榜首超過200天，最後雖然「失守」，但要說直接成為爭標行列，絕對是比預期走快了很多。重要的是，此後每個球季的阿仙奴，都機乎是可以鬥到最後一刻！而在引入球員方面，無論是那時的體育總監伊度(Edu)，抑或其他球探的報告，到最後，也要得到他「拍板」才可進行收購！結果，24年9月份簽下的那份高薪合約，直接把他留到2027年夏天，理論上，若能這期間收穫一個重要錦標，是對班主，也是對球迷的最好交待，那會否就是本季？

問題是，今個球季完結，阿迪達便只剩一年合約，若要延長合作關係，相信，他的要求會更多，並非指他的工資，而是整體預算。自2018年全面接管以來，高安基家族已投資3.36億英鎊，只是過去7年，每年都出現虧損，這既不可持續，也不符合高安基家族的要求——能夠達到自給自足；另外球場(酋長球場)有計劃擴建，但何時真正落實？

酋長球場

至少到現在，未見班主有這方面投資意欲，並非指不能改建，而是資金來源或要另想辦法，這毫無疑問，今後的運作，挑戰極大、壓力非輕，加上一人之下的阿迪達，若令人意外地功成身退，那對球會做成不可估量的震盪。英超歷史上，有曼聯的費格遜、阿仙奴的雲加，他們離開後所發生的，有目共睹。至於另一位等同代表球會的，就是阿迪達，可是對比他的執教年期，這個現狀，著實匪夷所思，這可是最頂級聯賽！

即是，阿迪達一旦捧走英超，球會更沒有理由不開出一份新合約，也可能要收購多至少一名「球星」，整體工資上漲，在收入見頂下，商務人員要繼續開源，這方面的大量人力投入，又是另一筆金錢。差不多只需要直接向老闆匯報的阿迪達，對阿仙奴可能是一柄「雙刃劍」，是最佳舵手，也是最大的問題……若果，當日的阿仙奴無論管理上出現多大亂子，仍是要堅持那種權力相互制衡模式的話，如今的阿迪達，又會是一位怎樣的教練？