歐冠激戰 阿仙奴欠霸氣 利物浦輸晒未？

「歐冠」8強展開，兩支英超隊伍阿仙奴、利物浦分別作客出戰。阿仙奴雖是大熱門，但進攻方面卻仍未能令人滿意，面對本季歐洲賽5場全勝的士砵亭，實際對方也未有借主場之力狂攻猛打；可是阿仙奴到接近75分鐘左右的時間仍只有XG-0.15(入球數值），有過的射門威脅不大。若非兩名後備球員：夏維斯在補時階段接應馬天利尼的精準傳送射入，根本沒太大機率去贏得首回合，還要此場最佳球員是守門員大衛拉耶，他起碼作出過5次撲救……如果硬要說成因為作客，表現要相對平穩是有點自欺欺人，無力踢出具氣勢的進攻已不止一場，沒有大衛拉耶，可能次回合就是落後形勢下作賽。不知道阿迪達在想甚麼，他不是沒有能力踢出縱使不是水銀瀉地，也肯定是具吸引力的足球，可能要奪冠的壓力太大？又抑或是本季增添了不少具實力的球員，人手一下子充裕太多，令他糅合球隊出現不少問題(瑞典中鋒約基利斯花了半季時間才大致融入，但明顯並沒有完全發揮他最大特色)？

利物浦作客上季冠軍巴黎聖日耳門，也是去年16強的翻版，當時兩回合180分鐘+30分鐘加時，大巴黎共取得XG-4.41與及48次起腳，卻只有1個入球，無奈地要靠互射12碼淘汰對手。今埸發揮正路，18次射門，帶來一個2比0的比數，但其實若再正路一些，真是「半打」入球也不過分。「金球獎」得主奧士文尼迪比利便至少糟蹋3次黃金機會，那會否代表著，放生了利物浦？次回合返到向來甚具氣勢的晏菲路主場，可以來個絕地反擊？理論上當然可以，但實際看完了今場比賽，你又能夠存有多少厚望？

紅軍改踢3中堅5後衛 這場「紅軍」教練史洛特突然改踢3中堅(5後衛)，尤其以荷蘭球員謝利美費林邦出任他最佳位置——右翼衛，馬上聯想到在利華古遜時期，他怎樣跟德國人科利安華迪斯的「真正默契配合」。今場，也的確有過這樣的場面，深入對方禁區突破出波，可惜次數太少；相反，他幾乎完全沒有辦法拑制對手邊路推進，因為大巴黎左路的紐奴文迪斯、基化史基利亞、迪斯亞杜伊等人的突破能力，對利物浦的防務，仍像是來自另一個星球。其實，也只是將上一季所呈現的距離，進一步拉開！單看球員配搭，看似正常，但展現出來，卻沒有防線緊湊的感覺。這個，在去季的4人後防，演繹出的是如何堅守城池；如今，你會看到麥卡里士打在無壓力下將球頂交予紐奴文迪斯，若非奧士文尼迪比利門前失機……第2個失球，干拿迪又是被文迪斯輕易帶開，加雲貝治力追基化史基利亞不果，被他從進攻左路禁區頂一直推至小禁區頂中央前起腳射入，利物浦在禁區內徒具人數，老大哥雲迪積克由始至終只是一名看客。比賽隨著時間發展，逐步成為一場大巴黎練習射門的比賽！

大巴黎數據完勝紅軍 再觀察一些數字，利物浦正選平均陣容身高186cm，而大巴黎只有181cm，但大巴黎的空中對抗成功率高達72%，利物浦只有28%！都知道迎頂高空波並非只有身高才可以，反應與及起跳時間的掌握更為重要，即是，這也直接反映出利物浦的球員今場的反應是慢了半拍不止。另一項數字：利物浦平均奪回控球權的時間是7.5秒，15秒內奪回控球權比例只有7.8%；反觀大巴黎是5.7秒及9.2%。足球埸上，講究的往往是那些0.03秒內所催化出來的事情，似乎利物浦球員在精神專注力也跟不上節奏的。進攻方面，49分鐘伊傑迪基在左路禁區頂射門高出，這已經是下半場前10分鐘利物浦找回些攻勢節奏的「代表作」了，以XG數值去衡量，4場8強大戰，大家的距離也只會在1球之內，但大巴黎的2.35對利物浦的0.17，竟是超過2.1球的巨大差距！

伊沙克沙拿或成反勝變數 當然，今仗大家終看到阿歷山大伊沙克復出了(79分鐘後備入替)，如再經過周末對富咸的聯賽，狀態再進一步提升，會否成為次回合一個變數？變數還有沙拿，首回合只見他在場邊熱身而沒有上陣，雖然他自己官宣季尾離開利物浦，但是否代表他已經無慾無求？抑或又再度帶着一種不滿情緒？會否影響更衣室士氣？始終，歐冠要繼續晉級相當困難，要爭奪來季歐冠資格，聯賽前5的位置是必須的，利物浦目前排第5，但對於目前欠缺精神的量的利物浦，要保住資格又並非容易的事情。