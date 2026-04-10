由內地著名媒體搜狐主辦的第十八屆搜狐新聞馬拉松，於3月26日圓滿舉行。此活動於國內不同城市舉辦，曾於澳門、台灣、北海道進行。重點不是速度，而是推薦當地的特色給全國觀眾。是次活動選擇香港，有搜狐老闆張朝陽、林志玲、黃曉明、蔡卓妍、黃宗澤等紅星貴賓參加，全程即時轉播。我司「全城街馬」被委任為協辦機構，主要負責跑步活動有關安排、場地及佈置、拍攝導播等。

第一次試跑此半馬是與搜狐一同研究及設計路線的最初階段。選定灣仔海濱休閒站為起點，喜歡其位處港島城市中心，背靠摩天及商廈，飽覽漂亮維多利亞海港。沿海向西跑，經過地標金紫荊廣場、香港會議展覽中心、政府總部、中環摩天輪，直到西環海中心碼頭為5公里終點。接經西區大街小巷上薄扶林道、龍虎山，此是山野攀升的開始。續爬坡上山頂公園、太平山之巔，俯瞰廣闊海洋。若說太平山頂是香港地標，這處是地標中的地標。跑下山頂廣場，是10公里的終點。經過金夫人馳馬徑的引水道，此段路窄且有沙石，帶風險，尤其是大雨天時。續跑深水灣後經沿岸苗鍾徑，到達淺水灣沙灘為半馬終點。

第二次再跑，為路線作最後測試。一心全力以赴，嘗試於3小時內跑畢。結果在沒多訓練下，以3小時15分完走。路線雖因活動而設，但走來真的有趣。由城市到森林，上山頂跑下不算太久便到達港島南面海灘，充分展現香港融合城市山海美景的特色。

第三次落場正是活動當天，大隊人馬在鳴笛後一同出發。小弟跑前，與其他4位領跑「跑首」為隊伍開路。感動的是拍攝隊拿著笨重的攝影機沿途跟著跑，令導播無間斷且以平行追蹤角度拍攝。即使上龍虎山、太平山、淺水灣，大家並肩作戰。跑畢後，內地知名嘉賓恩惠主動向我道謝，稱讚這是一條很好的賽道，讓他認識更立體的香港。他又表揚沿途工作人員具熱誠又有人情味，積極為跑手打氣，及每個補給站的香港美食。我，臉都紅了！