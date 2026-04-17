歐冠爭霸 馬體會淘汰巴塞非爆冷？

今屆歐冠聯4強已經產生，分別是巴黎聖日耳門(PSG、上屆冠軍)，拜仁慕尼黑、馬德里體育會及阿仙奴(連續兩季闖4強)。事實上這也大致上是賽前大家熱門推測的結果，就只有巴塞隆拿被馬體會淘汰取代。馬體會也是一支相當有能力的球隊，也由於因為彼此同屬一個聯賽的球隊，踢法上更為了解。巴塞隆拿只會主攻，事實上他們的進攻組織亦相當突出，8強首回合他們比較多從邊線發動憑着較出色的個人技巧製造機會，再由另一邊的球員如拉舒福特(Marcus Rashford)入楔，可惜他錯失過一些機會。次回合巴塞集中在中路突破，也在中路靠前壓迫，引致馬體會的防守相當混亂，所以比賽開始後20多分鐘便追回首回合所失的兩球……只是，其後因為進攻球員費明盧比斯(Fermin Lopez)勇戰受傷令比賽停頓了一會，巴塞球員一時失去集中性，被馬體會一個快速反擊，並由冬季才加盟的盧卡文(Ademola Lookman)門前搶點射入，此時總比分3比2，馬體會再度領前，也是最終比數。

這也是巴塞隆拿在這兩個回合的縮影，往往在最好的形勢下，突如其來被馬體會一些反攻帶來非常嚴重的後果。例如在這兩場賽事，巴塞都有防守球員被逐離場，就是因為他們相對前壓的踢法，導致防線空虛，所以一旦對手能夠製造到一些具穿透性的縱深傳送，巴塞的球員便只有猶如跟對手跑100米比賽一樣。但有鑑於這兩場的中堅球員柏奧古巴斯(Pau Cubarsi)及艾力加西亞(Eric Garcia)又並非回身追截速度很快之人，最後雖然動作不大，但畢竟弄跌對手(分別是施蒙尼及蘇洛夫)，他們得到的這兩面「紅牌」，令兩回合均要以10人迎戰的時間接近60分鐘……這代表着甚麼？原來在雙方均是11人的比賽時間，巴塞根本沒有落後過！

耶馬爾出色 防守出事 巴塞隆拿的耶馬爾(Lamine Yamal)表現相當出色，憑着一己之力深入對方禁區內陣地盤扭兼起腳，多次為隊友製造機會，他的左腳「腳外側」傳送精準度亦十分之高；而他的西班牙國家隊隊友柏迪(Pedri)在中場指揮若定，偶有一些冒險性較高的失誤傳送，但巴塞隆拿就是以進攻為主導的球隊。不過若要走到更遠，未來巴塞的管理層必須要下定決心引入至少1至2名個人能力較強中堅。老實說，教練費歷克由拜仁、德國、到現在，都已經證實他不是一個合適改變防守質素的教練，就只能靠球員的個人能力！最後仍要給予巴塞隆拿掌聲，極之欣賞他們在少踢一人的情況下，仍然不知疲倦的投入跑動，利用自己突出的個人技巧去壓制對手，踢出漂亮的足球，至少有觀賽的球迷也會覺得完全沒有少踢1人之感。

馬體會再鬥阿仙奴 當然馬體會陣中亦有一些關鍵球員。例如阿根廷射手艾華利斯(Julian Alvarez)，適當的時間，他很會懂得利用空間作衝刺，然後爭取起腳；冬季加盟的盧卡文，過去一直對他的印象也只是一個表現賣力的二線球員，但配搭在這支馬體會的陣容上，卻大大平衡了左右兩路的推進，而且也膽識過人。老將基沙文(Griezmann)為球隊作出一些推進上的變奏，他對球賽有很深的閱讀能力；馬高斯洛蘭迪(Marcos Llorente)的勤力跑動上落，連繫着前中後三線；另一邊右路施蒙尼(Giuliano Simeone)的突破也是殺著，不過他很難一整場維持穩定水準；這兩個回合阿根廷門將祖安梅素(Juan Musso)起碼給球迷一個穩定的感覺。最大問題是他們的防守能力並不算太突出，至少斯洛伐克中堅漢斯高(David Hancko)若不在陣，例如在次回合，他們在緊盯對手、預判推進方面的能力並不足夠！

馬體會晉級4強的對手是在聯賽階段曾大炒過他們4球的阿仙奴，不過並不能完全作準，那埸比賽他們是作客，兼下半場中段突然崩潰6分鐘內連失3球、13分鐘內失4球！加上那個階段或有保留或狀態未到最高。說到狀態，馬體會或會慶幸近期表現遠離水平的阿仙奴會成為他們4強的對手，至少阿仙奴缺乏巴塞隆拿那種細膩進攻能力，還要防務演出也多了不穩的時候，馬體會或會更易於應付吧……兩回合淘汰制，可以出現的變數又怎能預測？另一場4強戰拜仁對巴黎聖日耳門，這場令人引頸以待的巔峰對決，或許就留待比賽前再和大家分享自己的睇法。