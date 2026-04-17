星期日因獲澳門「鮑思高青年服務網絡」邀請下午三時到澳門分享我司「全城街馬」和「樂跑森林」概念，特別是「全城跑團」如何運作。難得出遊，早上便到達澳門口岸。隨意跳上巴士入澳門市內，隨性下車，估計是在筷子基民生區。這裡不像大家對澳門繁榮的印象，不是酒店賭場林立的風景，反而是舊式住宅大廈，露台還有像鐵籠般的「防盜欄」，避免賊人爬窗入屋。沿大街慢跑，細看街旁的小攤檔，葡式藍白色設計的街道牌，翻譯成長而沒有意思的古怪街名。

街上遊人漸多，看來已接近景點——大三巴牌坊。曾多次到訪，但在澳門跑遊，還是首次，故要打卡到此一遊。在牌坊回望，階下人頭湧湧，已很久沒看到這麼多遊客。穿過人潮來到市政署前廣場，雖到訪無數次，仍很喜愛地上的碎石花紋，襯托兩旁的葡式建築令人身處歐洲。穿梭城市，跑上主教山，是我最愛的澳門景點。屹立山上的教堂，寧靜又具獨特的靈性，還可俯瞰澳門旅遊塔、南灣湖、西灣大橋等。

跑向海邊中途經大廻旋處，身處在新舊葡京酒店和永利酒店中，充分感受東方蒙地卡羅和東方拉斯維加斯的繁華美譽。續跑上嘉樂庇總督大橋，經澳門主島去氹仔，原來澳門三條跨海大橋中，只有位處中間的舊橋才可以腳走過。跑至橋最高處，微風輕拂，遠眺兩岸，實是必到景點。由氹仔跑到龍環葡韻住宅式博物館區，盡覽舊式葡萄牙建築。

跑畢午餐後到慈幼學校分享，學校於周日會變身青年中心，有各項訓練班進行。我在新建的室內籃球場分享，感動澳門跑友在星期日下午到來參加。彩蛋是大會拿來一盒葡式蛋撻，據說是葡撻界後起之秀，與「安德魯葡撻」各擅勝場，不用大排長龍。一口入魂，蛋味香濃，即使涼了但皮脆尤其突出，要再吃多一件！衷心希望能和鮑青網一同推動澳門跑團，及後多多連繫，舉辦更多有趣的交流跑步活動。